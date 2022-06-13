110-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії нагадав, що амбіції Путіна не обмежуються Україною: у вимогах про гарантії безпеки, які він висунув НАТО та США у грудні минулого року, йшлося не лише про Україну. Вимоги Москви спрямовані на повний перегляд порядку європейської безпеки, закріпленого в заключному акті Гельсінкі 1975 року, одним із основних принципів цього документа є право кожної нації обирати свій власний шлях.

Однозначно підтримуючи вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, Столтенберг вважає, що ті занепокоєння, які висловила Туреччина щодо членства Фінляндії та Швеції в Альянсі, є обґрунтованими: "Йдеться про тероризм і експорт зброї. І ми маємо розуміти, що жоден інший член НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина… Тож коли такий ключовий союзник НАТО, як Туреччина, порушує питання на кшталт тероризму, звісно, ми маємо сісти за стіл переговорів і сприймати це серйозно. Генсек НАТО зазначив, що саміт Альянсу, що відбудеться 28-30 червня в Мадриді, не є крайнім терміном для вирішення суперечок Туреччини з Фінляндією і Швецією.

09:58 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Бої біля Сєвєродонецька продовжуються. Протягом найближчих місяців одними з найважливіших визначальних факторів у ході війни ймовірно будуть операції форсування ріки.

Ключовий 90-кілометровий центральний сектор російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець. Щоб досягти успіху в поточній оперативній фазі наступу на Донбас, Росії доведеться або завершити амбітний фланговий наступ, або форсувати річку.

Українським силам часто вдавалося знищувати мости перед відступом, відповідно Росії для успішного великомасштабного форсування ріки під вогнем доведеться здійснити складний план.

09:50 Правозахисна організація Amnesty International виявила докази того, що російські війська неодноразово застосовували касетні боєприпаси 9N210/9N235, а також розсіювані міни, на які поширюються заборони міжнародних договорів через їх невибіркову дію. "Неодноразове застосування широко заборонених касетних боєприпасів викликає шок і є ще одним свідченням повної зневаги до життя цивільного населення, – зазначила Донателла Ровера, старша радниця Amnesty International з реагування на кризові ситуації. – Російські сили, які скоювали ці жахливі напади, повинні бути притягнуті до відповідальності за свої дії, а жертви і їхні сім’ї мають отримати повне відшкодування збитку".

09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 32 300 (+1o0) осіб, танків – 1432 (+2) од., бойових броньованих машин – 3492 (+8) од., артилерійських систем – 718 (+3) од., РСЗВ – 222 (+0) од., засобів ППО – 97 (+0) од., літаків – 213 (+1) од., гелікоптерів – 178 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3) од., автомобільної техніки – 2450 (+5) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 54 (+0) од., крилатих ракет – 125 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

43,4% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

25,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

41,0% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

12,6% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:07 "Мешканці Херсонщини проігнорували святкування дня росії, навіть незважаючи на спроби підкупу продуктовими наборами, - зазначає Оперативне командування "Південь". - У своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ. Але старання були марні – на їх недо-святі охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів".

08:41 Російські війська обстріляли з "Ураганів" село Велика Костромка Зеленодольської громади на Дніпропетровщині. Попередньо одна людина загинула, п’ятеро - поранені.Внаслідок обстрілу касетними снарядами пошкоджені житлові будинки, а також лінії газопостачання та електропостачання.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області. На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України. Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового. На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи. На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км північніше Слов’янська, та Серебрянка, 5 км північно-східніше Сіверська. На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка. На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти - Миронівка. Для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського. На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки. На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА у районі Давидового Броду. Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

00:11 Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого Росія вже випустила по Україні 2606 крилатих ракет, наголосивши, що в суботньому ракетному ударі РФ по Чорткову не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу.