Байден закинув Зеленському, що той проіґнорував попередження про вторгнення.

Президент США визнав, що попередження видавалися неймовірними, але вони підтверджувалися даними американської розвідки.

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закинув своєму українському колезі Володимирові Зеленському, що той «не хотів чути» американських попереджень напередодні неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Як повідомила інформаційна аґенція Bloomberg відповідна заява глави Білого дому пролунала на благодійному вечорі  в Лос-Анджелесі, який відбувся на марґінесі так званого саміту Америк.
 

«Я знаю, що багато людей вважав, що я, евентуально, перебільшую, але я знав, і у нас були дані, щоб підтвердити, що він (Путін – ред.)  готувався перетнути кордон. І в цьому не було жодних сумнівів, і Зеленський не хотів цього чути, як і багато інших. Я розумію, чому вони не хотіли цього чути, але він (Путін – ред.) таки вчинив вторгнення», – зазначив Байден.

 

Водночас американський президент визнав, що можливість повномасштабного вторгнення президента Росії Володимира Путіна здавалася перебільшеною. «Нічого подібного не було з часів Другої світової війни. Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, що у нас є дані, щоб підтвердити», – сказав Байден.

 

Нагадаємо, що Сполучені Штати повідомили про високу ймовірність підготовки Росією вторгнення в Україну за кілька тижнів до того, як Путін 24 лютого оголосив про початок «спецоперації». Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у середині лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що нарощування військових сил РФ біля українського кордону вказує на підготовку до нападу «найближчими днями».

 

Реагуючи на звинувачення Заходу, Москва неодноразово стверджувала, що не має таких намірів і, своєю чергою, звинувачувала НАТО у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

 

14 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що Київ не бачить загрози широкомасштабного вторгнення РФ «ні 16, ні 17 числа». Керівник пропрезидентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав застереження Заходу провокацією. А сам Зеленський запевняв у промові 16 лютого, що не буде жодної війни й запросив українців на початку травня «на шашлики».

11.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
Втрачений мир душі
Аделіна Єфіменко
Першим героєм «Ja, Mai», 2022 став австрійський композитор Ґеорґ Фрідріх Гаас. Представник спектралізму, експериментатор мікроінтерваліки, панхроматики, обертонових рядів, він звукотворить стан людей, що переживають граничні ситуації. Гааса хвилюють екзистенційні теми: смерть, любов, родина, психологічні травми.
10.06.22 | | Штука
107-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії на Ниркове та Миколаївку, з втратами відійшли; пробували провести розвідку боєм на Нагірне і Берестове, відійшли; в наступі на Воздвиженку – Роти (20 км на південний схід від Бахмуту) ворог мав частковий успіх.  
10.06.22 | | Україна
Любов, яку ми зустріли в Литві й у храмах Риги, я ще бачила в Польщі.
Наталія Половинка
Зрозуміла, як це бути волонтером чи воїном – без сну, постійно включений і одночасно натхненний. Така поміч до тебе йде, що ти весь час радісний, бадьорий і світишся. … І такі люди йдуть назустріч!
09.06.22 | | Штука
Ґенезис із духів
Алєксандра Зіньчук
Єпископам, світовим лідерам, суддям і неґоціаторам Urbi et Orbi на Трійцю післання – щоби приборкали кремлівські прагнення вигнати Шехіну зі світу цього
09.06.22 | | Дискурси
«Зузани» від Зузани. Гаубиці та інша співпраця зі Словаччиною
Володимир В'ятрович
Про історичний шлях до збройної підтримки: як Словаччина допомагає Україні протягом років
09.06.22 | | Україна
106-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вишукують слабкі місця в обороні Сіверськодонецька. Інтенсивно використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню. Армія РФ намагалася атакувати Тошківку і Катеринівку, але під вогнем ЗСУ відступила.
09.06.22 | | Україна
Крим очима галицького оглядача 140 років тому
Антон Божук
Виглядає, що кримська нотатка Василя Ільницького в «Зорі» 1882 року стала першим краєзнавчим репортажем про Крим в українській пресі
08.06.22 | | Минуле
Центробіжна сила мистецтва
Наталка Туліна-Маруняк
Відкрити виставку – це лише початок роботи з автором. Бо коли ти всередині процесу, погляд змінюється. З кожним відкриттям тобі відкривається масштаб митця. Так було не з одним виставковим проєктом. Маю обов’язок точно розкрити творчість автора перед глядачем. У цьому полягає вихідна точка комунікації і з твором, і митцем, і глядачами.
07.06.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.