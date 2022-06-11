Байден закинув Зеленському, що той проіґнорував попередження про вторгнення.

Президент США визнав, що попередження видавалися неймовірними, але вони підтверджувалися даними американської розвідки.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закинув своєму українському колезі Володимирові Зеленському, що той «не хотів чути» американських попереджень напередодні неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Як повідомила інформаційна аґенція Bloomberg відповідна заява глави Білого дому пролунала на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі, який відбувся на марґінесі так званого саміту Америк.



«Я знаю, що багато людей вважав, що я, евентуально, перебільшую, але я знав, і у нас були дані, щоб підтвердити, що він (Путін – ред.) готувався перетнути кордон. І в цьому не було жодних сумнівів, і Зеленський не хотів цього чути, як і багато інших. Я розумію, чому вони не хотіли цього чути, але він (Путін – ред.) таки вчинив вторгнення», – зазначив Байден.

Водночас американський президент визнав, що можливість повномасштабного вторгнення президента Росії Володимира Путіна здавалася перебільшеною. «Нічого подібного не було з часів Другої світової війни. Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, що у нас є дані, щоб підтвердити», – сказав Байден.

Нагадаємо, що Сполучені Штати повідомили про високу ймовірність підготовки Росією вторгнення в Україну за кілька тижнів до того, як Путін 24 лютого оголосив про початок «спецоперації». Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у середині лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що нарощування військових сил РФ біля українського кордону вказує на підготовку до нападу «найближчими днями».

Реагуючи на звинувачення Заходу, Москва неодноразово стверджувала, що не має таких намірів і, своєю чергою, звинувачувала НАТО у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

14 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що Київ не бачить загрози широкомасштабного вторгнення РФ «ні 16, ні 17 числа». Керівник пропрезидентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав застереження Заходу провокацією. А сам Зеленський запевняв у промові 16 лютого, що не буде жодної війни й запросив українців на початку травня «на шашлики».