108-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:28 Дві країни НАТО – Італія та Франція – заявили про готовність деблокувати морські шляхи з Одеси для запобігання глобальної продовольчої кризи.

На питання про таку можливість начальник штабу військово-морських сил Італії відповів, що лиш чекає політичного рішення про початок такої операції із супроводження цивільних торгових суден із зерном з України.

У Парижі про готовність провести операцію з деблокади морських шляхів з України заявив радник президента Франції Еммануеля Макрона.

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 32 050 (+150) осіб, танків – 1419 (+10) од., бойових броньованих машин – 3466 (+16) од., артилерійських систем – 712 (+1) од., РСЗВ – 222 (+9) од., засобів ППО – 97 (+1) од., літаків – 212 (+0) од., гелікоптерів – 178 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од., автомобільної техніки – 2448 (+10) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 54 (+1) од., крилатих ракет – 125 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

43,0% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

25,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,8% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

12,5% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Станом на 10 червня російські війська на південь Сєвєродонецька не просунулися. Інтенсивні вуличні бої тривають, і обидві сторони, ймовірно, мають велику кількість жертв. Росія масово веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону.

З квітня російські середні бомбардувальники, ймовірно, запустили десятки важких протикорабельних ракет Х-22 епохи 1960-х років Х-22 проти наземних цілей. Ці 5,5-тонні ракети були призначені для знищення – за допомогою ядерної боєголовки – в першу чергу авіаносців. При використанні для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть спричинити значні побічні руйнування і жертви серед цивільного населення.

Росія, очевидно, вдається до таких неефективних систем озброєння, бо їй не вистачає точніших сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона далі стримує російську тактичну авіацію від нанесення ударів по більшій частині України.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: