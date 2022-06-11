108-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:28 Дві країни НАТО – Італія та Франція – заявили про готовність деблокувати морські шляхи з Одеси для запобігання глобальної продовольчої кризи.
На питання про таку можливість начальник штабу військово-морських сил Італії відповів, що лиш чекає політичного рішення про початок такої операції із супроводження цивільних торгових суден із зерном з України.
У Парижі про готовність провести операцію з деблокади морських шляхів з України заявив радник президента Франції Еммануеля Макрона.
08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 32 050 (+150) осіб,
танків – 1419 (+10) од.,
бойових броньованих машин – 3466 (+16) од.,
артилерійських систем – 712 (+1) од.,
РСЗВ – 222 (+9) од.,
засобів ППО – 97 (+1) од.,
літаків – 212 (+0) од.,
гелікоптерів – 178 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,
автомобільної техніки – 2448 (+10) од.,
кораблів /катерів – 13 (+0) од.,
спеціальної техніки – 54 (+1) од.,
крилатих ракет – 125 (+0) од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :
43,0% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),
25,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
40,8% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),
12,5% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),
15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
18,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).
08:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Станом на 10 червня російські війська на південь Сєвєродонецька не просунулися. Інтенсивні вуличні бої тривають, і обидві сторони, ймовірно, мають велику кількість жертв. Росія масово веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону.
З квітня російські середні бомбардувальники, ймовірно, запустили десятки важких протикорабельних ракет Х-22 епохи 1960-х років Х-22 проти наземних цілей. Ці 5,5-тонні ракети були призначені для знищення – за допомогою ядерної боєголовки – в першу чергу авіаносців. При використанні для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть спричинити значні побічні руйнування і жертви серед цивільного населення.
Росія, очевидно, вдається до таких неефективних систем озброєння, бо їй не вистачає точніших сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона далі стримує російську тактичну авіацію від нанесення ударів по більшій частині України.
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.
Продовжено терміни:
до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь;
до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною білорусі.
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій наших військ у прикордонних районах Сумської області.
На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону.
На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.
На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.
На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк.
На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.
На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал.
Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калибр”.
За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу “Орлан-10”.
11.06.2022