107-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:20 Українська легкоатлетка Юлія Левченко рокзритикувала російську чемпіонку Олімпіади-2022 Марію Ласіцкене через її лист до голови Міжнародного олімпійського комітету, в котрому стрибунка нарікала на політично вмотивовані дискваліфікації. "Це не спорт поза політикою чи політика у спорті. Це, бляха, людські життя! Життя! Це найцінніше! Не медалі та рекорди. А право на те, щоб просто жити на цій землі, ходити і дихати. Ви вважаєте, що спорт важливіший за право жити? Вас не допускають, тому що ви росіянка?! А нас вбивають просто тому, що ми українці. Відчуваєте різницю?!" – обурилась Юлія у своєму коментарі на instaram-сторінці росіянки.

13:53 Суд передав українському оборонному підприємству високотехнологічні прилади – запчастини для зенітно-ракетних комплексів, які вилучили під час контрабандного переправлення із Росії в Україну. Як повідомив Офіс генпрокурора, ідеться про прилади, "які не виготовляються в Україні та є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів – клістрони“. Обладнання для наведення ракетних комплексів на ціль були вилучені під час досудового розслідування кримінального провадження в осіб, які незаконно ввезли їх на територію України та планували продати оборонним підприємствам “за завищеною вартістю”. “Прилади у 2021 році були викрадені в одній із військових частин Російської Федерації, а їх вартість складає сотні тисяч доларів США”, – додали в ОГП. Нагадаємо, це не перший скандал із клістронами. У 2019 році найближчий соратник Петра Порошенка Олег Гладковський (Свинарчук) устряв у скандал, пов'язаний із тіньовими схемами закупівлі війського устаткування у РФ. Влітку 2020 року ДБР вилучило клістрони у рамках кримінального провадження – тоді командування Повітряних сил ЗСУ потрактувало такі дії як “черговий удар по системі протиповітряної оборони України”, нагадує "Новинарня". Колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявляв, що зривом операції щодо поставок клістронів Україна підставила своїх агентів у РФ.

13:11 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відбув телефонну розмову із колегою з Данії Єппе Кофодом про оборонну підтримку українців та євроінтеґрацію. Нагадаємо, напередодні в американських і європейських медіях вийшли публікації про те, начебто данці не підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до Євроунії. "Поговорив із українським колегою і другом Дмитром Кулебою про те, як ми можемо ще дужче зміцнити дансько-українське партнерство і підтримати Україну на її європейському шляху. Данія готова надати сильну підтримку для відбудови та післявоєнного відновлення України", – прокоментував Кофод у Twitter. Натомість міністр закордонних справ України подякував Данії за надання протикорабельних ракет Harpoon. Він додав, що голови звонішньополітичних відомств обговорювали найближчий саміт Європейської ради, "на якому Україна розраховує отримати заслужений статус кандидата на членство в ЄС".

12:39 Збройні Сили України вперше продемонстрували у польових умовах ракетні системи залпового вогню "Буревій" на шасі Tatra. Похвалилася цим 72-га бригада імені Чорних Запорожців. РСЗВ “Буревій” – це модернізація реактивної системи залпового вогню "Ураган"; у перспективі із збільшеною по дальності у 65 км дальністю стрільби, завдяки боєпримасам "Тайфун-2" від КБ "Південне". "До цього ці реактивні системи залпового вогню не були зафіксовані. Кадрів з бойовим застосуванням РСЗВ поки немає", – прокоментував портал "Мілітарний".

12:03 Служба безпеки України повідомила про складення підозри політтехнологу Віктора Медведчука – його підозрюють у вчиненні державної зради. "Згідно з висновком [комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи], висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України... Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад", – ідеться у повідомленні. Під час обшуків у політтехнолога вилучили речі та документи, котрі підтверджують його зв’язки із РФ, зокрема, аналітичні матеріали щодо "денацифікації та демілітаризації України". Медведчуковий консультант часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні, надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві. Видання "Українська правда" стверджує, що йдеться про Михайла Погребинського.

11:49 Російська армія вночі обстріляла Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування; 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації.

11:22 Тактика Збройних Сил України у районі Сіверськодонецька – виснажувати російську армію настільки сильно, наскільки це можливо, із максимальними втратами у живій силі й озброєннях. Про це заявив радник із Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю BBC. "Ми сподіваємося за цей час накопичити достатньо зброї від наших партнерів, аби мати можливість почати ефективний контрнаступ", – додав він.

11:01 Віктор Орбан заявив, що не можна заперечувати легітимність боротьби українців: Україна має право захищатися, навіть якщо її шанси букмекери оцінюють невисокими. Питання в тому, пояснив Орбан у щотижневому радіозверненні, що майже ніхто в Європі не говорить голосом миру. На його думку, одним із найважливіших наслідків російсько-української війни для Європи є інфляція: "Це війна інфляції". А найкращим рішенням для подолання воєнної інфляції є мир: "Ми повинні фінансувати мир, а не війну". Якщо ж продовжувати політику санкцій, то це знищить всю європейську економіку – а ніхто не зацікавлений, щоб Європа збанкрутувала.

10:58 Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним "судовий процес" над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово захоплених територіях. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що всі іноземці, котрі воюють на українській території в складі нашої армії, є військовослужбовцями ЗСУ, тож, згідно з міжнародним гуманітарним правом, на них поширюється правовий статус комбатантів. "Усі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися", – наголосив Ніколенко. МЗС констатувало, що "подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених".

10:40 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У районі Сіверськодонецька тривають бої. Російські війська контролюють більшу частину міста, але їхні спроби оточити більші території з півночі та півдня зазнають невдачі.

Росія не справляється з наданням базових послуг населенню на окупованих територіях. У багатьох немає постійного доступу до питної води. Тривають серйозні перебої з телефонним зв'язком та інтернетом.

У Херсоні критичний брак медикаментів, а Маріуполь на межі епідемії холери. У травні було зафіксовано кілька випадків цього захворювання. Востаннє Україна пережила епідемію холери у 1995 році, і з того часу окремі осередки спалахували у різних районах країни, особливо на узбережжі Азовського моря. Медичні служби у Маріуполі практично вичерпали свої можливості і з епідемією не впораються.

10:16 Європейська комісія наприкінці наступного тижня, швидше за все, офіційно порекомендує надати Україні статус країни-кандидата в члени ЄС, але ця рекомендація буде обставлена ​​умовами-вимогами до України щодо боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права, повідомила аґенція Bloomberg з посиланням на свої джерела. Рекомендація Єврокомісії – це важливий етап, але рішення про статус ухвалюватимуть лідери країн ЄС, а деякі з цих країн – зокрема Нідерланди та Данія – вважають, що Україна не готова. Німеччина, за даними Bloomberg, пропонує дати статус умовно під обіцянки виконати певні вимоги.

Питання щодо надання Україні статусу кандидата обговорюватимуть на саміті ЄС 23–24 червня.

09:55 Україна має в 10–15 разів менше одиниць артилерійської зброї, ніж Росія, повідомив представник військової розвідки України Вадим Скибицький в інтерв'ю газеті Guardian. ЗСУ майже використали всі вітчизняні артилерійські боєприпаси і тепер стріляють снарядами стандарту НАТО 155 калібру, використовуючи від 5 до 6 тисяч артилерійських снарядів на день. "Йде артилерійська війна, – сказав він, – на передовій тепер визначається майбутнє, і ми наразі програємо з точки зору артилерії. Тепер все залежить від того, що нам дає Захід".

09:29 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 31 900 (+200) осіб, танків – 1409 (+11) од., бойових броньованих машин – 3440 (+12) од., артилерійських систем – 712 (+1) од., РСЗВ – 222 (+9) од., засобів ППО – 97 (+1) од., літаків – 212 (+0) од., гелікоптерів – 178 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10) од., автомобільної техніки – 2438 (+17) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 54 (+1) од., крилатих ракет – 125 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на на Харківському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

42,7% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,6% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

12,5% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:02 У Японії почали ритуально проклинати Путіна: на території синтоїстських храмів неподалік Токіо з початку травня знаходять прибиті до дерева солом'яні ляльки із прикріпленим фото Путіна. Ці ляльки виконують приблизно ту ж роль, що фігурки ворога в культі вуду, але у японців в ляльку не треба втикати голки, а треба прибити її до дерева біля храму. Називається цей звичай надсилання смерті "уси але струми маірі", що означає "візит до храму в годину бика", а година бика в японській традиції – це час від першої до третьої ночі.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: