Генсек ООН застеріг, що наслідки війни можуть торкнутися понад 1,5 млрд людей.

За словами Антоніу Ґутерріша, війна, розв'язана Росією, може викликати «безпрецедентну хвилю голоду та злиднів» у всьому світі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш (António Guterres) заявив про посилення ґлобальних наслідків вторгнення Росії в Україну, які можуть зачепити понад півтора мільярда людей. Його заяву оприлюднено на офіційному сайті ООН.

Представляючи другу доповідь ООН про наслідки війни в Україні, генеральний секретар ООН заявив, що конфлікт, який розпочався 24 лютого, вже забрав тисячі життів, спричинив невимовні руйнування, перемістив мільйони людей, призвів до неприйнятних порушень прав людини та розпалює тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну та фінансову – яка б’є по найбільш уразливих людях, країнах та господарках.

«Згадуючи цей трагічний день, я знову закликаю до негайного припинення насильства, безперешкодного гуманітарного доступу для всіх, хто потребує, до безпечної евакуації мирних мешканців, які потрапили в пастку в районах бойових дій, до термінового захисту цивільного населення та дотримання прав людини у відповідності до міжнародних норм», – заявив глава ООН.

Пан Ґутерріш запевнив, що ООН залишається відданою гуманітарним зусиллям, «але, як я наголошував із самого початку, вирішення цього конфлікту потребуватиме перемовин та діалогу».

«Вплив війни на продовольчу безпеку, енергетику та фінанси має системний, поважний та прискорювальний характер», – сказав генеральний секретар. Він додав, що «для людей у ​​всьому світі війна загрожує викликати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів, залишивши по собі соціальний та економічний хаос».

Ґутерріш сказав, що продовольча криза цього року пов'язана «з відсутністю доступу» до основних продуктів харчування, а наступного року «може бути пов'язана з нестачею їжі». «Є тільки один спосіб зупинити цю бурю, що насувається: російське вторгнення в Україну має припинитися», – підкреслив генсек ООН.

Голова ООН сказав, що він попросив колег допомогти знайти «пакетну угоду, яка дозволить безпечно та надійно експортувати продукти харчування українського виробництва через Чорне море». «Ця угода має важливе значення для сотень мільйонів людей у ​​країнах, що розвиваються, у тому числі в країнах Африки на південь від Сахари», – сказав Ґутерріш.