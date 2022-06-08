Головний рабин Москви виїхав із Росії через тиск Кремля.

Російська влада вимагала від Пінхаса Ґольдшмідта підтримати російське вторгнення в Україну, але він відмовився.

 

 

Головний рабин Москви Пінхас ольдшмідт виїхав із Росії після тиску на нього з боку Кремля з вимогами публічно підтримати вторгнення Росії в Україну. Рабин відмовився виконати цю вимогу. Про це повідомила ізраїльська газета The Jerusalem Post.

 

Пінхас ольдшмідт, який також є головою Конференції Рабинів Європи, відлетів із Росії через Угорщину до Ізраїлю. Його еміґрація відбувся на початку березня, проте про всі обставини справи стало відомо щойно зараз.

 

Вперше про ро це розповіла у Twitter невістка рабина Авіталь Чижик-ольдшмідт: «Нарешті я можу поділитися, що на моїх родичів, головного рабина Москви Пінхаса та рабинову Дару Ґольдшмідт, влада чинила тиск з метою публічної підтримки “спеціальної операції” в Україні — і вони відмовили». За її словами, після відмови від публічної підтримки війни Ґольдшмідт з дружиною «перебувають у вигнанні зі спільноти, в якій вони любили, будували та виховували своїх дітей більше 33 років». Сам рабин публічно нічого не коментував. Наразі сім'я перебуває в Ізраїлі.

 

Також стало відомо, що нещодавно російська влада намагалася не допустити переобрання Ґольдшмідта на посаді московського рабина, проштовхуючи кандидатуру свого ставленика, який хоч і не мав видатних заслуг, але дуже голосно й публічно схвалював «спецоперацію проти укронацистів». Утім спроба провалилася під тиском головних рабинів Ізраїлю. У вівторок, сьомого червня, газета Jerusalem Post повідомила, що Гольдшмідт був переобраний головним рабином Москви ще на сім років.

 

Видання Times of Israel зазначає, що головний рабин Росії Берл Лазар залишається в Росії, незважаючи на те, що публічно виступив проти війни.

08.06.2022

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