105-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:12 Сполучені Штати Америки з союзниками приступають до постачання в Україну протикорабельних ракет для посилення прибережної оборони. Про це високопосадовець Білого дому розповів "Голосу Америки". "Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб", – сказав чиновник.

11:47 Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила свіжі фотографії зі слідами обстрілів на сході України.

Всіяне вирвами поле біля села Довгеньке на Харківщині

Вибухи у Богородичному на березі Сіверського Дінця

40-метрова вирва після обстрілів у Довгенькому

11:21 Європейський парламент рекомендуватиме головам держав та урядів ЄС, котрі зустрінуться на саміті 23–24 червня, надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС та закупити для України зброю для відбиття російської агресії. Про це сьогодні під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі заявив голова комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер, який представив проєкт спільної доповіді комітету та підкомітету з питань безпеки й оборони щодо впливу агресивної війни росії проти України на спільну політику ЄС із безпеки й оборони, повідомляє "Укрінформ". "Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, згідно з потребами, що були висловлені українською владою", – сказав Макалістер.

10:58 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні Сили України стримують штурм у Сіверськодонецьку, бойові дії тривають. Гайдай попередив про небезпеку у сусідньому Лисичанську, там обстрілюють навіть центр. Учора на одній із центральних вулиць Лисичанська внаслідок артилерійського обстрілу загинув місцевий житель.

10:22 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 31 500 (+140) осіб, танків – 1393 (+3) од., бойових броньованих машин – 3429 (+13) од., артилерійських систем – 703 (+9) од., РСЗВ – 2213 (+6) од., засобів ППО – 96 (+0) од., літаків – 212 (+0) од., гелікоптерів – 178 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) од., автомобільної техніки – 2406 (+1) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 53 (+0) од., крилатих ракет – 125 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

42,2% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,9% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,1% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

12,4% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

10:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія продовжує спроби атакувати Сіверськодонецький мішок із трьох напрямків, хоча українська оборона тримається. Малоймовірно, щоби за останні 24 години будь-яка сторона здобула значних успіхів.

У той час, як Росія концентрується на наступі в центральному секторі Донбасу, вона продовжує оборонятися на своїх флангах. Нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, зокрема відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.

Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються з однаковими проблемами стосовно підтримки лінії оборони, звільняючи боєздатні бойові підрозділи для наступальних дій.

В окупованій Херсонській області Росія примусово уніфікує її адміністрування з адмініструванням Російської Федерації, вводячи російський рубль як законний платіжний засіб і наймаючи російських вчителів для впровадження російської програми та мови в школах. Росія, найімовірніше, буде заявляти про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу.

09:02 Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель дала перше велике інтерв'ю з моменту своєї відставки. У розмові з Der Spiegel Меркель різко засудила війну Росії проти України, але відмовилася визнавати свою провину в уможливленні російської агресії. "Це жорстокий напад, що нехтує міжнародним правом, якому немає виправдання", – сказала вона. На її думку, "ненависть Путіна, його ворожість" спрямовано проти західної демократичної моделі. "Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить у ньому перший щабель до НАТО", – вважає Меркель. Колишня канцлерка ставить собі питання про те, "чи можна було зробити більше, щоб запобігти трагедії". "Велике горе, що це не вдалося, але я не можу собі дорікнути, що я не намагалася", – заявила колишня політикиня. Меркель також пояснила, чому виступала проти прийняття до НАТО України та Грузії у 2008 році. "Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Це не була внутрішньо демократично стабільна країна", – цитує "Німецька хвиля".

#цитата "Дипломатія сама по собі не є помилкою, якщо вона не працює. Я не вважаю, що повинна сказати: "Це було неправильно", – і тому не вибачатимуся", – сказала Меркель. Водночас вона визнала, що потрібно було жорсткіше відреагувати на анексію Криму Росією у 2014 році. Анґела Меркель

08:41 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про інтенсивне застосування росіянами артилерії на Бахмутському напрямку:

На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах республіки білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів. На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості. На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм. На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов. На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів. На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка. В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по населеному пункту Курахове. На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине. На Бессарабському напрямку без суттєвих змін. За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10”. Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях повертають з Луганської області на територію рф.

01:17 Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну чекає найважчий опалювальний сезон за 30 років. "В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, це справді буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", – сказав Зеленський у своєму зверненні. Голова держави повідомив, що уряд утворив штаб для підготовки до зими; у вівторок відбулася нарада із представниками уряду та найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. Учасники наради обговорили закупівлю газу, накопичення вугілля, виробництва електроенергії, а також ремонтну програму для ТЕС, ТЕЦ і котелень. "Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання – зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено", – запевнив Зеленський.

00:14 Перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сєрґєй Кірієнко відвідав окупований Мелітополь. Після його візиту місцева окупаційна адміністрація оголосила: "Ми тепер починаємо готуватись до референдуму".