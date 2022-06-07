Кольта бракує

Кажуть, що на могилі найвідомішого американського полковника написано епітафію "Господь Бог створив людей, а полковник Кольт зробив їх рівними". Українцям має сподобатися Colt peacemaker, бо назва гарна й актуальна

Ініціатива тижня

Про легалізацію вогнепальної зброї для громадян України міністр оборони Олексій Резніков говорив ще до війни. Тепер йому компанію в цій темі склав шеф МВС Денис Монастирський, і обидва високопоставлені чиновники можуть оперувати результатами опитування, проведеного у застосунку "Дія". В опитуванні, яке ініціював Монастирський, взяли участь понад 1,7 млн українців — і виявилося, що вільне володіння зброєю з метою особистого захисту підтримують 58,75% українців. У "Дії" 1 червня завершили опитування про варіант володіння зброєю, якому віддали б перевагу громадяни.

У лютому Резніков підтримував ідею легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для самозахисту — з уточненням, що громадяни України повинні мати право лише на зберігання, а не носіння "короткостволів". Тепер міністр оборони каже: "Суспільство вже вміє тримати зброю у руках. Коли мені хтось каже, що "суспільство не готове" — це нісенітниця. Суспільство виросло до того, щоб захищати свою країну".

За день до початку війни Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5708 про право на цивільну вогнепальну зброю, який визначає порядок отримання українцями документів на право власності та створення державного реєстру "короткостволів". Тепер чекаємо другого читання і відповідного підпису президента.

Відставка тижня

Призначення Людмили Денісової на посаду Уповноваженого з прав людини у 2018 році відбувалося з порушеннями процедури — голосувати мали таємно, але тодішню народну депутатку від "Народного фронту" омбудсменом зробили "в пакеті" з іншими призначеннями шляхом відкритого голосування. Тоді ж правозахисники закидали Людмилі Леонтіївні відсутність досвіду правозахисної діяльності. Обіймати посаду Денісова мала до наступного року, але Верховна Рада знову небездоганно щодо процедури зробила з колишньої міністерки економіки Автономної республіки Крим, колишньої очільниці Міністерства праці та соцполітики і колишньої членкині партії "Батьківщина" ще і відставну омбудсвумен. Крім традиційної претензії про відсутність досвіду правозахисної діяльності, парламентарі звинуватили Денісову в тому, що омбудсмен відсторонилася від питань організації гуманітарних коридорів та обміну полоненими, а також багато часу після початку війни проводила за кордоном. Представник "Слуг народу" Павло Фролов озвучив те, що в діяльності нововідставленої не сподобалося найбільшій фракції Верховної Ради — "незрозуміла концентрація" Денісової на деталях "сексуальних злочинів у збоченій формі" і "зґвалтуваннях дітей", які вона не могла підтвердити доказами, а ще вона надто часто бувала "в Давосах, Віднях, Варшавах та інших теплих та спокійних західних Європах”.

Звільнена Уповноважена вважає своє усунення незаконним і заявила, що в її теперішніх негараздах простежується слід Офісу президента, якого не влаштовувала її «активна діяльність зі збору інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях».

Щоб довести ситуацію до традиційного абсурду, після відставки з'явилася інформація про те, що новим омбудсменом може стати Микола Тищенко. На тлі такого персонажа і Денісова буде матір'ю Терезою.

Дипломати тижня

Відставні посли більш жваві в інформаційному просторі, ніж їхні чинні колеги. Поки діючий посол США в Україні Бріджит Брінк разом з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою відвідувала Бородянку на Київщині, експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор зробив більш резонансну заяву.

«Бородянка жахливо постраждала. Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах», — написала Брінк у Твіттері.

Тейлор у Вашингтоні озвучив те, що далеко не всім зрозуміло і в Штатах, і в Європі: «Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, – це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані – в Україні або Росії». Експосол впевнений, що ключове значення має терміновість поставок: чим швидше, тим краще.

1 червня адміністрація президента Байдена оголосила про виділення чергового пакета оборонної допомоги Україні на суму 700 млн дол. Пасувало б почути Брінк і Тейлора та не зупинятися.

Росіяни тижня

"Хорошим росіянам" не дає спокою Україна. Спочатку відома борчиня з війною і російська пропагандистка Марина Овсяннікова потрапила на нашу територію таким загадковим чином, що навіть Державна прикордонна служба не знає, як їй то вдалося. У Києві мала відбутися пресконференція теледіви, але активна громадськість зворохобилася і нагадала, що таке самоповага. Пресконференцію скасували, а естафету в уродженки Одеси перехопив не менш одіозний Олександр Нєвзоров. Промоутером чотириразового депутата Державної думи РФ став радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який повідомив, що Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій було надано громадянство Указом Президента Володимира Зеленського за "визначні заслуги" перед нашою країною. Потім цю інформацію спростовували і підтверджували на різних рівнях — який насправді паспорт має той, що, за власними словами, "хворів на фашизм", достеменно невідомо.

Сам Олександр Глібович себе росіянином не вважає, бо не вживає алкоголь і не грає на балалайці. Десять років тому був довіреною особою того, кого називав "єдиним, хто може стримати від катастрофи імперію, що валиться щосекундно". В Литві його визнано персоною нон грата за авторство фільму "Наші" про здобутки російського ОМОНу в 1991 році. В нас нібито дають паспорт. Колись документ із тризубом на обкладинці отримав ще один екзальтований іноземець, Саакашвілі. Є надія, що Невзоров бігатиме по київських дахах і штурмуватиме кордон, а потім повернеться на історичну батьківщину з тим самим результатом, що і Міхаіл Ніколозович.