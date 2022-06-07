У Франківську затримали чоловіка за підозрою у крадіжці гуманітарної допомоги.

 

Івано-франківські поліцейські затримали прикарпатця за підозрою у крадіжці гуманітарної допомоги. Фігурант із приміщення складу, де працював охоронцем, викрав медикаменти і намагався продати їх на місцевому ринку, однак був виявлений волонтерами та переданий правоохоронцям. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного часу, зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

 

Звернення до поліції надійшло 4 червня від представника однієї з волонтерських організацій. Чоловік повідомив, що на місцевому ринку виявив невідомого, який, на думку волонтера, з автомобіля продавав гуманітарну допомогу, а саме: медичні препарати, продукти харчування, камуфляжні штани, ліхтарики, термоси, рації із зарядними пристроями та інші речі. Для з'ясування та документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група Івано-Франківського РУП.

 

Поліцейські з’ясували, що 38-річний франківець шляхом вільного доступу зі складського приміщення Івано-Франківського драмтеатру, в якому одна із громадських організацій зберігала гуманітарну допомогу, вчинив крадіжку медикаментів. Надалі мав на меті продати ліки, але був виявлений волонтерами. Поліцейські вилучили викрадене і розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає за такі дії позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

07.06.2022

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