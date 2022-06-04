101-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:06 Картину Івана Марчука "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів. Про це повідомляє волонтерський фонд "Повернись живим". Аукціонний дім, крім полотна Марчука, виставив на продаж 26 предметів мистецтва, щоб підтримати ЗСУ.

10:45 Влада Швейцарії дозволила Німеччині експорт 42 танків Leopard до третіх країн. Передбачається, що танки отримає Польща замість танків радянського виробництва переданих українській армії. Йдеться про танки, які раніше використовувала швейцарська армія, а потім, у 2010-2011 роках, їх продали німецькому виробнику Rheinmetall, демонтувавши перед цим на запчастини 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання.

Швейцарія також домовилася з Великою Британією, що 30% протитанкових ракетних комплексів NLAW, замовлених Швейцарією у виробника Saab, будуть передані Великій Британії для якнайшвидшого поповнення її запасів: перед цим британці відправили велику кількість протитанкової зброї до України. Швейцарія отримає у повному обсязі комплекси NLAW лише у четвертому кварталі 2024 року, а не на початку 2023-го, як планувалося.

10:42 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова створити належні умови для відновлення експорту із порту Одеси. "Питання в тому, як ґарантувати, що Росія не використовуватиме це торговий шлях для того, щоб атакувати Одесу. Наразі ґарантій від Росії немає", – заявив Кулеба. Міністр розповів, що Михайлівська площа далі провадить переговори із ООН.

10:35 Українські розвідники комунікують з полоненими бійцями полку «Азов», які захищали Маріуполь, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський: «Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку «Азов» здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування і можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе»

10:27 Шоденний рапорт міністерства оборони Великої Британії:

Російська активність в повітрі над територією боїв на Донбасі залишається високою, російська авіація завдає удари як із керованими ракетами та бомбами, так і з некерованими. Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежувала її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ.

Тому, російська активність в повітрі здебільшого обмежувалася ударами в глибину з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів. Однак самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися.

З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масовані артилерійські вогонь, щоб використовувати свою переважну вогневу міць.

Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в реґіоні. Поширене використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні руйнування та жертви серед цивільних.

10:04 Армія РФ завдала ракетного удару по Одещині з літаків стратегічної авіації. Ракети поцілили на територію сільськогосподарського підприємства, у складські приміщення, поінформувало оперативне командування "Південь". Попередньо, двоє постраждалих.

09:46 Росіяни кидають на Сіверськодонецьк "всі резерви", повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. З його слів, РФ зазнала в місті втрат, зокрема, серед "кадирівців".

09:11 Уряд Швейцарії відхилив запит Данії на постачання в Україну бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва. Про це повідомляє Reuters. Причиною відмови стала політика нейтралітету, котра передбачає відмову від постачання зброї в зони військових конфліктів.

08:44 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ: