101-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:06 Картину Івана Марчука "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів. Про це повідомляє волонтерський фонд "Повернись живим". Аукціонний дім, крім полотна Марчука, виставив на продаж 26 предметів мистецтва, щоб підтримати ЗСУ.
10:45 Влада Швейцарії дозволила Німеччині експорт 42 танків Leopard до третіх країн. Передбачається, що танки отримає Польща замість танків радянського виробництва переданих українській армії. Йдеться про танки, які раніше використовувала швейцарська армія, а потім, у 2010-2011 роках, їх продали німецькому виробнику Rheinmetall, демонтувавши перед цим на запчастини 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання.
Швейцарія також домовилася з Великою Британією, що 30% протитанкових ракетних комплексів NLAW, замовлених Швейцарією у виробника Saab, будуть передані Великій Британії для якнайшвидшого поповнення її запасів: перед цим британці відправили велику кількість протитанкової зброї до України. Швейцарія отримає у повному обсязі комплекси NLAW лише у четвертому кварталі 2024 року, а не на початку 2023-го, як планувалося.
10:42 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова створити належні умови для відновлення експорту із порту Одеси. "Питання в тому, як ґарантувати, що Росія не використовуватиме це торговий шлях для того, щоб атакувати Одесу. Наразі ґарантій від Росії немає", – заявив Кулеба. Міністр розповів, що Михайлівська площа далі провадить переговори із ООН.
10:35 Українські розвідники комунікують з полоненими бійцями полку «Азов», які захищали Маріуполь, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський: «Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку «Азов» здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування і можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе»
10:27 Шоденний рапорт міністерства оборони Великої Британії:
Російська активність в повітрі над територією боїв на Донбасі залишається високою, російська авіація завдає удари як із керованими ракетами та бомбами, так і з некерованими. Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежувала її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ.
Тому, російська активність в повітрі здебільшого обмежувалася ударами в глибину з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів. Однак самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися.
З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масовані артилерійські вогонь, щоб використовувати свою переважну вогневу міць.
Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в реґіоні. Поширене використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні руйнування та жертви серед цивільних.
10:04 Армія РФ завдала ракетного удару по Одещині з літаків стратегічної авіації. Ракети поцілили на територію сільськогосподарського підприємства, у складські приміщення, поінформувало оперативне командування "Південь". Попередньо, двоє постраждалих.
09:46 Росіяни кидають на Сіверськодонецьк "всі резерви", повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. З його слів, РФ зазнала в місті втрат, зокрема, серед "кадирівців".
09:11 Уряд Швейцарії відхилив запит Данії на постачання в Україну бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва. Про це повідомляє Reuters. Причиною відмови стала політика нейтралітету, котра передбачає відмову від постачання зброї в зони військових конфліктів.
08:44 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:
Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. З метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).
На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.
На Слов’янському напрямку, з метою зниження бойового потенціалу наших військ, противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, зазнав втрат.
На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.
Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.
Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів, відійшов.
На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.
На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.
Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.
На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.
Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.
На Бессарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА “Елерон” та два БПлА типу “Орлан-10”.
04.06.2022