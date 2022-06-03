100-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:02 Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав Туреччину серед країн, котрі купують викрадене в Україні Росією зерно. Про це повідомляє Reuters.

13:09 Російський публіцист, щодо котрого РФ відкрила кримінальне провадження через "дискредитацію" армії РФ, колишній провладний політик Алєксандр Нєвзоров отримав українське громадянство. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За указом Президента України Володимира Зеленського український паспорт також отримала дружина Нєвзорова Лідія. Нєвзоров прокоментував у telegram: "Все вкрай просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну і національну риторику). Це злочин. Є злочинець і є жертва злочину. Є вбивця і є той, кого він вбиває або намагається вбити. Злочинець – Росія. Жертва – Україна. Це неможливо оскаржити або спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві або рятувати жертву".

12:52 Американські самохідні гаубиці M109 із бельгійських складів уже вирушили в Україну, повідомила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер. У 2008 році бельгійська армія зняла 64 одиниці 155-мм самохідних гаубиць M109A4BE, що були в бездоганному стані, бо якраз пройшли модернізацію, і принаймні деякі придбала приватна компанія Tisselt, Flanders Technical Supply. З початком війни міноборони Бельгії безуспішно намагалася відкупити назад ці гаубиці, щоб передати їх Україні – тепер виглядає, що наша армія отримає їх безпосередньо від приватної компанії, минаючи бельгійський уряд.

12:38 У Маріуполі росіяни розпочали розбір руїн на вулиці, котру солдати РФ під камери російських пропаґандистських телеканалів трощили пострілами танків впритул. З-під завалів одного з будинків вилучили шість тіл. Трупи вивезли до братської могили у село Виноградне. Радник міського голови Петро Андрющенко заявив, що це перший підтверджений факт убивства мирних мешканців у Маріуполі "задля відеоконтенту". На думку Андрющенка, росіяни подолали недосяжну висоту в воєнних злочинах.

12:11 Українські військові вже розпочали навчання на американських реактивних системах залпового вогню HIMARS – "в невідомому місці за межами України". Очікується, що перший етап навчання триватиме близько трьох тижнів.

11:55 Євросоюз офіційно оприлюднив шостий пакет санкцій, пов'язаних із вторгненням Росії до України. З цього моменту вони стали чинними.

11:26 За сто днів війни сили повітряного командування "Захід" збили у небі над Львівщиною 23 крилаті ракети та 11 безпілотників ворога, повідомив голова обласної адміністрації Максим Козицький. Загалом ПвК "Захід" захищає небо над вісьмома областями.

10:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 30 950 (+100) осіб, танків – 1364 (+4) од., бойових броньованих машин – 3366 (+12) од., артилерійських систем – 675 (+14) од., РСЗВ – 207 (+0) од., засобів ППО – 95 (+0) од., літаків – 210 (+0) од., гелікоптерів – 175 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14) од., автомобільної техніки – 2329 (+4) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 51 (+0) од., крилатих ракет – 121 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

41,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

24,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

38,8% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

11,9% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

15,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

10:19 Збройні Сили України втримали спробу росіян відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині – дії РФ не мали успіху. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь". Під час нападу росіяни завдали двох авіаційних ударів.

09:51 The Washington Post пише, що Росія декілька разів зверталася до Китаю по допомогу, зокрема економічну та фінансову. Втім Пекін стримується від таких кроків, тому що не хоче наражатися на західні санкції. У Китаї начебто не очікували, що війна триватиме понад три місяці. При тім КНР розглядає інші способи підтримки РФ, зокрема дипломатичні.

09:35 Росіяни масово обстрілюють Сіверськодонецько-Лисичасньку агломерцію й околиці, використовуючи тактику "випаленої землі". У центрі Сіверськодонецька пошкоджено дев’ять будинків, у Золотому – шість, три – у Тошківці, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай. У Лисичанську, окрім двох багатоповерхівок, руйнувань зазнала пожежна частина.

09:07 Традиційний щоденний рапорт міністерства оборони Великої Британії:

Сьогодні минає 100 днів з моменту вторгнення Росії в Україну. Російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри влади.

Постійний опір українців та неспроможність захопити аеродром Гостомель протягом перших 24 годин призвели до того, що російський наступ відбили. Після провалу – через хибні припущення щодо планування та погане тактичне виконання – початкового плану Росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитися на Донбасі.

Зараз Росія досягає тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку і наразі, схоже, утримують ініціативу стосовно українського опору. Росія контролює понад 90% Луганської області і, виглядає, в найближчі два тижні буде контролювати її повністю. Росія досягла цих останніх тактичних успіхів зі значними витратами ресурсів, а також завдяки концентрації сили та вогню на одному сегменті загальної кампанії. Росія не змогла створити маневр чи просування на інших фронтах чи напрямках, усі вони перейшли до оборони.

Жодна зі стратегічних цілей початкового плану Росії не була досягнута. Щоб досягти хоч якогось успіху, Росії будуть необхідні постійні величезні інвестиції людської сили та техніки і, ймовірно, знадобиться ще значний час.

08:44 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджені на посиленні охорони державного кордону. Одночасно, відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах. В ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь проведено збори спеціалістів зв’язку та інженерно-технічного складу. Залишається загроза завдання ракетних ударів з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород . На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу. Поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території російської федерації. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій Сил оборони України. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового. На Слов’янському напрямку ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури ,/ фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення. На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають. На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. В центральній частині Сєверодонецька тривають бої. На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії. Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції. На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції. З метою утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів Сил оборони. Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях.

00:18 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зустрівся із президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні. Він заявив, що всім треба готуватися "до довгострокової перспективи" адже російське вторгнення вилилося у "війну на виснаження", передає "Радіо Свобода". З його слів, українці "платять високу ціну за захист своєї країни", але "Росія зазнає ще більших втрат". Столтенберґ наголосив, що підтримка США та альянтів "змінює ситуацію на полі бою щодня". "Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", – додав він.