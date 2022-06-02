У Львові, Винниках та Франківську збирають книги для українців в Чехії.

1 червня стартував проєкт «Українські книжки у Чехії! Ukrajinské knihy do Cech!»! Його мета — зробити доступною україномовну літературу для дорослих та дітей з України, які знайшли прихисток у Чеській Республіці з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Проєкт передбачає збір літератури в Україні та закупівлю книжок в українських видавництв за підтримки чеських меценатів та благодійників.

Збір книжок триватиме з 1 по 15 червня у Львові, Винниках та Івано-Франківську, а опісля цей подарунок для українських співгромадян(ок) поїде до Чехії.

Організатори просять приносити україномовні книжки:

• для дітей, підлітків та дорослих

• різних жанрів та напрямів

• нові (від 1990-х), добре збережені, з усіма сторінками, охайні

• які порекомендували б другу чи купили б дитині

Зважаючи на актуальну ситуацію ініціатори проєкту просять не приносити російськомовної літератури і творів російських авторів.

Пункти збору

Львів

- Інститут стратегії культури / пл. Міцкевича 6/7 / пн - пт, 10:00 - 18:00

- Cantona Pub / вул. Дж.Дудаєва 16 / вт - нд, 14:00 - 21:00

Винники

- Бібліотека-філія №34 ЦБС для дорослих / вул. Галицька 49 / пн - нд, 11:00 - 19:00

Івано-Франківськ

- Творча майстерня "Баобаб" / Галерея «Бастіон», пр. Фортечний 1 / пн - нд, 11:00 - 18:00

- Urban Space 100 / вул. М. Грушевського 19 / пн - нд, 8:00 - 21:00

- Promprylad.Renovation / вул. Української Перемоги 23, PromBar, 3 поверх / пн - нд 11:00 - 22:00.

Книжкову ініціативу втілюють організація «Вітряки» (Прага) та Інститут стратегії культури й ГО «Вірменська 35» (Львів) у партнерстві з локаціями збору: це Promprylad.Renovation, Urban Space 100, майстерня «Баобаб» в Івано-Франківську, Cantona Pub у Львові та бібліотека-філія №34 ЦБС для дорослих у Винниках.

Стежити за проєктом можна в Instagram: https://bit.ly/3GBTWaS.