99-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:07 Туреччина безкоштовно передасть Bayraktar, на який литовці збирала кошти, повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. На зібрані кошти Литва придбає необхідні боєприпаси для Bayraktar.

14:56 Експорт російського газу Москви за межі СНД впав майже на 28% за перші п’ять місяців 2022 року, повідомив Газпром. Наразі «Газпром» припинив щорічно постачання газу споживачам у шести європейських країнах — Польщі, Болгарії , Фінляндії , Данії, Німеччині та Нідерландах, оскільки вони не погодилися здійснювати розрахунки в рублях.

14:38 Окупованими залишаються 2603 населені пункти України, наголосив Володимир Зеленський під час онлайн-виступу у парламенті Люксембургу. Російська війська зайшли у 3620 населених пунктів України, 1017 з них вже вдалося звільнити. Всього в Україні станом на початок поточного року є 29 711 населених пунктів, з них в Криму – 1017.

14:17 Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість продажу українським військовим з 40-мільярдного пакету допомоги чотирьох безпілотників типу MQ-1C Gray Eagle, модифікації дрону MQ-1 Predator, які США широко застосовували в Афганістані, повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Максимальна злітна маса Grey Eagle приблизно втричі більша, ніж у турецького "Байрактару", тому Gray Eagle може бути оснащений потужнішим озброєнням, зокрема ракетами Hellfire, вдвічі важчими за байрактарівські MAM-L. Gray Eagle може бути оснащений 8 ракет Hellfire. Крім того, Grey Eagle здатний набагато довше залишатися в повітрі (до 30 годин) і збирати велику кількість розвідданих під час вильотів.

13:14 Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що офіційний Будапешт протестує проти затвердження шостого санкційного пакета через те, що в списку підсанкційних осіб є російський патріарх Кірілл. "Ми не дозволимо розташування церковних провідників у санкційному списку", – заявив Орбан. Він стверджує, що для угорців "релігійна свобода є святістю".

12:27 Міністерство закордонних справ України заявило, що готове розглянути російські умови для розблокування українських портів лише після того, як Росія відведе свої сили в морській акваторії навколо України та надасть безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої. Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву Сєрґєя Лаврова про те, що українці мусять розмінувати свої порти. "Напавши на Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти. Російська армія замінувала частину морської акваторії, постійно здійснює спроби прорвати зі сторони Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст... Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації", – заявив Ніколенко. Речник МЗС повідомив, що Україна "опрацьовує разом із партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції".

12:05 Україна і Словаччина підписали контракт на постачання самохідних гаубиць Zuzana 2. Як повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь, в угоді йдеться про вісім гаубиць.

11:31 Заступник оборонного секретаря Пентагону США Колін Каль заявив, що новий транш оборонної допомоги для України включатиме чотири високомобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS. "Надані нами гаубиці мають дальність 30 кілометрів. HIMARS більш ніж вдвічі це перевищує. Прикметно і те, що вони мають надзвичайну точність", – сказав Каль на брифінґу. Згідно з його оцінками, курс вишколу для використання й обслуговування таких систем триватиме три тижні, повідомляє "Голос Америки". До того ж, США надішлють до України понад 1400 протиповітряних систем "Стінгер", понад 6500 протитанкових систем "Джавелін", понад 20 000 інших систем проти броньованої техніки, понад 700 дронів Switchblade, 121 дрон Phoenix, 108 гаубиць 155-мм та боєприпаси, 90 тактичних бойових машин для перевезення гаубиць, 15 тактичних машин порятунку, 20 гелікоптерів Мі-17, сотні броньованих колісних високомобільних машин, 200 броньованих машин піхоти М113, понад 7000 рушниць і боєприпаси до них, 75 000 наборів захисту та шоломів, системи лазерного наведення ракет, БПЛА Puma, безпілотні човни для захисту узбережжя, радари, вибухівка, системи зв'язку та прилади нічного бачення, захисне обладнання й екіпірування, медичні поставки та системи глушіння сигналів тощо.

11:10 Британська розвідка зазначає у своєму традиційному щоденному рапорті:

Росія взяла під контроль більшу частину Сіверськодонецька. Головна дорога в Сіверськодонецький мішок, ймовірно, залишається під контролем України, але Росія завдяки великій концентрації артилерії продовжує досягати постійних локальних досягнень, але платить за це високу ціну: російські війська в ході операції зазнали втрат.

Переправа через річку Сіверський Донець, яка є природним бар’єром на шляху просування російських військ, є для них життєво важливою, оскільки після захоплення Луганської області вони готуються сфокусуватися на Донецькій області. Потенційні місця переправ розташовані між Сіверськодонецьком та Лисичанськом і біля нещодавно захопленого Лимана. В обох місцях лінія річки, ймовірно, все ще залишається під контролем українських військ, які зруйнували на ній мости.

Росії, ймовірно, знадобиться принаймні коротка тактична пауза, щоби перейти до боїв за переправи через річку та наступних атак далі в Донецьку область, де українські Збройні Сили підготували оборонні позиції. Це загрожує втратою темпу наступу останнього тижня.

10:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 30 850 (+150) осіб, танків – 1363 (+2) од., бойових броньованих машин – 3354 (+11) од., артилерійських систем – 661 (+2) од., РСЗВ – 207 (+0) од., засобів ППО – 95 (+1) од., літаків – 210 (+2) од., гелікоптерів – 175 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2) од., автомобільної техніки – 2325 (+35) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 51 (+2) од., крилатих ракет – 120 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

41,3% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

24,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

38,8% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

11,6% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

15,2% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

18,2% гелікоптерів (з них 0,5% за минулий тиждень).

10:02 Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель у першому за пів року виступі заявила, що військове вторгнення РФ до сусідньої країни стало кричущим порушенням міжнародного права в історії Європи після закінчення Другої світової війни. "Я висловлюю солідарність з Україною, яка зазнала нападу та вторгнення з боку Росії, і підтримую її право на самооборону", – заявила Меркель увечері 1 червня в Берліні, повідомляє "Німецька хвиля". Вона повідомила, що підтримує всі зусилля уряду Німеччини, ЄС, США, НАТО, G7 та ООН, "спрямовані на припинення цієї варварської агресивної війни з боку Росії".

09:31 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що Сполучене Королівство надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, повідомляє CNN. "У міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватись і наша підтримка України. Високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським колегам краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, котру путінські сили без розбору застосовували для знищення міст".

09:07 Ранкове зведення від Генерального штабу ЗСУ:

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває доукомплектування озброєнням та військовою технікою підрозділів противника, які зазнали втрат під час бойових дій на території України. З території російської федерації ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області. На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснив обстріли позицій Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів. На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має. На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Здійснює поповнення запасів. На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів наших позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки. Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках. На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено. В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник продовжує здійснювати заходи з блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря. Противник продовжує використовувати мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу “Орлан-10”. Безпілотні літальні апарати ворог продовжує втрачати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МЧС російської федерації.

08:41 Унаслідок ракетного удару росіян по залізничній інфраструктурі на Львівщині зупинено рух поїздів, котрі поєднують Львівську і Закарпатську області. "Ступінь пошкодження інфраструктури з'ясовуємо. Постраждалих серед залізничників немає. Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності", – прокоментував голова правління "УЗ" Олександр Камишін. Зокрема, в дорозі затримуються поїзди Ужгород–Київ, Солотвино–Київ, Львів–Ужгород. Рух кількох регіональних поїздів сьогодні скасовано. Нагадаємо, у середу ввечері РФ запустила ракети по об'єктах залізниці у Стрийському районі.

08:15 Збройні Сили України знищили два швидкісні десантні катери Росії, котрі були приховані росіянами у Дніпро-Бузькому лимані. Про це повідомило Оперативне командування "Південь". Згідно з даними штабу, катери готувалися "до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій".