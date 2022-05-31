Папа Франціск відвідає Казахстан.

У Нур-Султані Понтифік візьме участь у Конґресі світових релігій, але зустрічатися з Кіріллом не планує

Папа Франціск і міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тілеуберди

Папа Римський Франціск планує восени відвідати Казахстан. Про це повідомила інформаційна аґенція Catholic News Agency з поклик на повідомлення пресслужби Ватикану та речника уряд Казахстану.

Глава Католицької церкви приїде до Казахстану на VII Конґрес світових релігій, який відбудеться у Нур-Султані 14-25 вересня 2022 року. Папа Франціск вперше висловив бажання відвідати Республіку Казахстан у квітні 2022 року під час відеоконференції з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим.

У спільному комюніке Ватикану й уряду Казахстану, зокрема, наголошується: «Святий Престол і Республіка Казахстан погоджуються, що культура діалогу має бути однією з основних цінностей сучасного світу. Продовження мирного співіснування перед обличчям сучасних викликів досяжне лише шляхом інклюзивного та всебічного діалогу.

Тому Казахстан вітає рішення Папи Франціска взяти участь у VII Конгресі лідерів світових і традиційних релігій, який відбудеться в Нур-Султані у вересні 2022 року, як було домовлено під час перемовин на високому рівні між Президентом Казахстану і Святішим Отцем».

Деталі візиту були узгоджені секретарем Папського престолу Полом Річардом Ґаллахером та міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберди, який 30-31 травня перебував із візитом у Ватикані. У ході подальших перемовин між Святим престолом та Казахстаном планується укласти нові угоди про візи та види на проживання для католиків.

Попри те, що в Конґресі візьме участь і російський патріарх Кірілл, його окрема зустріч з Папою Римським не передбачається. Речник Ватикану пояснив: «Наша дипломатія розуміла, що така зустріч у цей час [російсько-української війни] може викликати багато плутанини».

Казахстан став першою державою Центральної Азії, яка підписала угоду про взаємини зі Святим Престолом. Нагадаємо, що 2001 року країну відвідав Папа Римський Іван Павло II.