Шостий пакет санкцій ЄУ нарешті вдалося узгодити.

«Сбербанк» відімкнуть від SWIFT, а ембарґо на російську нафту буде лише частковим.

 

 

Лідери країн Європейської Унії таки погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарґо на імпорт російської нафти та відімкнення «Сбербанка» від системи SWIFT. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Майже місяць тривали суперечки в ЄУ навколо нафтового ембарґо, яке є головним елементом цього пакету санкцій проти РФ. Щойно незадовго до півночі 30 травня лідерам європейських країн таки вдалося досягти компромісу.

 

«Сьогодні ввечері #EUCO узгодила шостий пакет санкцій. Це дозволить заборонити імпорт нафти з Росії. Санкції негайно вплинуть на 75% імпорту російської нафти. А до кінця року 90% російської нафти, що імпортується в Європу, буде заборонено», – написав президент Європейської ради Шарль Мішель на своїй сторінці у Twitter.

 

Під санкції потрапляє лише та нафта, яка постачається морським шляхом, тобто на танкерах. Євроунія вирішила поки що не зачіпати імпорт енергосировини нафтогоном «Дружба», від якого залежить передовсім Угорщина, а також Словаччина і Чехія. Саме Будапешт був проти запровадження повного ембарґо щодо Росії. Шарль Мішель заявив на підсумковій прес-конференції, що рішення залишити імпорт російської нафти про трубопроводи – тимчасове.

 

У будь-якому випадку дві третини російської нафти постачаються до ЄУ танкерами. Ембарґо запровадять саме на ці постачання. Решту поставляють нафтопроводом «Дружба». Його північна гілка йде до Польщі та Німеччини. Ці країни в односторонньому порядку зобов'язалися відмовитися від нафти із РФ. З урахуванням цього частка ембарґо на російську нафту становитиме  90%. Інші 10% нафти йдуть південною гілкою «Дружби» до Угорщини, Словаччини та Чехії. «Європейська рада якнайшвидше повернеться до питання про ембарґо для сирої нафти, яка поставляється трубопроводом», – йдеться у підсумковій заяві саміту ЄУ. 

 

Інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на конфіденційні джерела повідомила, що з шостого пакету санкцій проти Росії було вирішено вилучити заборону купівлі європейської нерухомості для росіян. Від цього заходу, за даними аґенції, відмовилися під тиском Кіпру.

 

Лідери Євроунії також домовилися відімкнути від системи міжбанківських платежів SWIFT найбільший російський банк «Сбербанк» і заборонити роботу на своїй території ще трьох російських державних ЗМІ. «Цей пакет санкцій передбачає й інші жорсткі заходи: відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", заборона ще трьох російських державних мовників і накладення санкцій на осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні», – розповів Мішель.

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була ініціатором запровадження шостого пакету санкцій, заявила увечері у понеділок, що Євроунія сподівається до кінця року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії. Вона також повідомила за підсумками переговорів, що ЄУ працює над наданням Україні допомоги обсягом 9 млрд. євро на покриття її поточних потреб у ліквідності.

31.05.2022

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