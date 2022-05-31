97-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:07 Президент Туреччини в ході вчорашньої розмови, як пише Daily Sabah, попередив Путіна про військову операцію на півночі Сирії, звідки для участі в кампанії на Донбасі було виведено російські сили. Ердоган повідомив, що російсько-турецькі домовленості 2019 року про створення буферної зони на кордоні не виконуються, і Туреччина незабаром розпочне операцію, щоб самостійно встановити зону безпеки на 30 км глибини. Її мета - протистояти терористичній загрозі, що виходить із Сирії, наголосив Ердоган. Сирійське МЗС назвало третю за останні 6 років турецьку операцію «актом колоніальної агресії» та звинуватило армію Ердогана в незаконних «етнічних чистках». Прес-служба Кремля розмови на тему сирійської операції не згадала.

9:57 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії:

Захоплення Росією Лимана вказує, що її оперативною метою залишається оточення Сіверодонецька та оточення українських сил у Луганській області. Там тривають потужні обстріли, на околицях Сіверодонецька точаться вуличні бої.

Найуспішніший наступ у цьому секторі ведуть підрозділи російської Південної групи військ за підтримки Центральної групи військ, що атакує з півночі. Прогрес був повільним, але досягнені території утримуються. Однак, шляхи, взяття яких загрожує оточенням, залишаються під контролем України. Росія почала здобувати більших локальних успіхів за рахунок концентрації сил і вогню на відносно невеликій території. Це змушує Росію йти на ризик в інших місцях на окупованій території.

Політичною метою Росії є повна окупація території Донецької та Луганської областей. Для досягнення цієї мети Росії необхідно буде досягти подальших складних оперативних цілей за межами Сіверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістраль М04 Дніпро-Донецьк.

09:20 Росія через нафтове ембарго Євросоюзу може втратити близько $22 млрд нафтових доходів на рік, підрахувало агентство Bloomberg. Додатковим фактором втрат є великий дисконт, з яким Росія продає свою нафту в Азії – знижка сягає $34 на барель до ціни еталонної марки нафти Brent.

На захід через мережу трубопроводів і портів спрямовується близько 2,3 мільйона барелів на добу російської нафти.

08:59 Країни ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Росії, що включає часткове нафтове ембарго та відключення Сбербанку Росії від системи SWIFT, написав голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму твіттері. Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС покриває від ⅔ до ¾ імпорту нафти з Росії, скорочує величезне джерело фінансування її військової машини. До кінця року під заборону потрапить 90% російської нафти, яка імпортується в Європу. Під санкції потрапляє нафта, яку постачають морем. ЄС поки що вирішив тимчасово залишити можливим імпорт нафтопроводом "Дружба", від якого залежить Угорщина.

Минулого року Росія забезпечувала 23% імпорту нафти в ЄС, половина російського імпорту припадала на чверть країн ЄС. CNN наводить дані про імпорт нафти з Росії в різні країни ЄС (млн барелів денно) за минулий рік та відсоток російської нафти в загальному нафтовому імпорті.

08:31 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджені на посиленні охорони ділянки державного кордону, інженерному обладнанні позицій, веденні розвідки та проведенні заходів бойової підготовки у взаємодії видів та родів військ. Загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь продовжує зберігатися. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Ворог здійснював мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території російської федерації. На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших. На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха. Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції. На Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, зазнав втрат, відійшов. На Сєвєродонецькому напрямку веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Проводив повітряну розвідку. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка. На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснив вогневе ураження цивільних об’єктів в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Князівка та Трудолюбівка. На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону республіки Молдова, суттєвих змін в діяльності та положенні оперативної групи російських військ не відзначається. Основні зусилля корабельних угруповань чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного і Азовського морів зосереджуються на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує здійснювати протиправні дії стосовно громадян України. Протягом попередньої доби ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окремих підрозділах противника на території Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Підрозділами зенітних ракетних військ на Одещині збито крилату ракети Х-22. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійських системи, п’ять бойових броньованих машин та два ворожих автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

08:12 Російські військові вночі завдали авіаудар по житловому району Слов'янська. Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені, зруйновано сім багатоповерхівок та школу, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.