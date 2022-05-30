Росія припиняє постачання газу до Нідерландів.

Причина: нідерландці відмовилися платити за російський газ рублями.

 

 

Російський концерн «Газпром» припиняє постачання газу до Нідерландів. Про це повідомив діловий часопис Handelsblatt з покликом на заяву нідерландського газового трейдера GasTerra. «Газпром» зупинить постачання газу з 31 травня, повідомила нідерландська компанія. Попри те, що згідно з угодою, російський газовий велетень мав ще поставити Нідерландам до 30 вересня два мільярди кубометрів газу

 

За твердженням GasTerra, причиною зупинки поставок стала відмова Нідерландів виконувати вимогу Кремля про оплату за російський газ рублями, оскільки це може порушити санкції ЄУ проти Росії, а також через «фінансові та операційні ризики, пов'язані з необхідним способом оплати». GasTerra такожзапевнила, що перебоїв з газопостачанням у королівстві не очікується, оскільки газ уже закуплено в інших постачальників. А контракт з «Газпромом» завершується першого  жовтня.

 

«Європейський газовий ринок дуже добре інтеґрований та великий. Однак неможливо передбачити, як втрата поставок у розмірі двох мільярдів кубометрів російського газу вплине на ситуацію з попитом та пропозицією, і чи зможе європейський ринок безболісно заповнити цю втрату постачання», – зазначається в заяві нідерландської компанії.

 

Досі Нідерланди імпортували з Росії 15 відсотків від усього газу, який використовувався в королівстві. Це становило приблизно шість мільярдів кубометрів на рік.  

 

Раніше Росія припинила в односторонньому порядку постачання газу до низки інших європейських країн після відмови європейців платити за російський газ в рублях. Цю вимогу Кремль висунув через місяць після початку російського вторгнення в Україну. 31 березня президент Володимир Путін підписав указ, за ​​яким «недружні країни» для отримання російського газу мають відкрити рахунки у «Газпромбанку». Євроунія та держави G7 відхилили цю вимогу Москви. У квітні «Газпром» припинив постачання до Польщі та Болгарії, незважаючи на чинні контракти, у травні – до Фінляндії.

30.05.2022

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