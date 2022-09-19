Річку Прут зарибнили дунайським лососем.

 

 

У річку Прут вселено 5300 мальків лосося дунайського (головатиці).

 

16 вересня 2022 року відбулося зарибнення річки Прут у межах Івано-Франківської області молоддю лосося дунайського (головатиці) – цінного аборигенного виду родини лососевих. Середня наважка зарибку становила 5,1 грама. Про це повідомляє Івано-Франківський рибоохоронний патруль. 

 

Мальків вселено на ділянці Прута, що протікає через територію Делятинської селищної громади.

 

 

Контроль за проведенням робіт зі вселення проводила комісія, сформована Держрибагентством, до складу якої, зокрема, увійшли представники Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

 

Таким чином планові обсяги цьогорічного зарибнення річок Прикарпаття лососем дунайським виконано повністю. Вирощування рибопосадкового матеріалу здійснено ДП «Рибоводний форелевий завод "Лопушно"» за державні кошти.

 

Так виглядає доросла особина дунайського лосося. Фото зі сторінки "Рибалка в Карпатах".

 

19.09.2022

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