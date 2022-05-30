На Франківщині підприємці отримали 247 тис. грн за працевлаштованих переселенців.

На Івано-Франківщині підприємці отримали 247 тис. грн відшкодування від держави за працевлаштованих переселенців. "До обласного центру зайнятості звернулися 108 роботодавців, які працевлаштували 155 переселенців», — повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Івано-Франківщину переїхали майже 64 тис. людей працездатного віку. Станом на 27 травня понад 2100 переселенців звернулися до обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні. З них 680 отримали статус безробітного, а 315 людей — роботу.

Загалом на Івано-Франківщину тимчасово переїхали понад 143 тис. людей, які покинули свої домівки через бойові дії.

"Найбільше з них наразі проживають в Івано-Франківському районі — 54 286 людей, Надвірнянському — понад 25 тис., Коломийському — майже 23 тис., Калуському — 21 тис., Косівському — 10 тис. і у Верховинському — 5 700", — повідомила голова ОВА.