Повне нафтове ембарґо Росії, скоріш за все, викреслять з 6-го пакета санкцій.

Як передбачає новий проєкт санкцій, на певний час залишиться дозвіл на використання нафти з трубопроводів, танкерна нафта потрапить під заборону.

 

 

Єврокомісія напередодні чергового саміту Європейської Унії, який пройде 30 та 31 травня в Брюсселі, розробила компромісну пропозицію щодо ембарґо на постачання російської нафти. Про це повідомило американське видання Politico. Новий проєкт шостого пакета санкцій, запроваджених проти Росії за вторгнення в Україну, враховує побажання Угорщини.

 

Євроунія уже більше місяця не може схвалити шостий пакет, головним чином через позицію Будапешта. Угорщина вперто виступає проти ембарґо на постачання трубопровідної нафти з Росії, стверджуючи, що така заборона сильно вдарить по угорській господарці. Уряд Віктора Орбана не погодився навіть на відтермінування ембарґо для Угорщини і Словаччини до 2024 року.

 

Наразі Європейська комісія залишила в проєкті лише заборону на морське постачання російської нафти і вивела з-під заборони постачання трубопроводами. Це дозволить Угорщині та низці інших країн ЄУ, які не мають доступу до моря, продовжувати отримувати сиру нафту з Росії.

 

Експерти, які прокоментували новий проєкт для Politico, оцінили цей компроміс як поразку прихильників жорсткіших заходів щодо Росії. За даними джерел, вони, однак, готові на нього піти, щоб санкційний пакет узагалі набув чинності.

 

Очікується, що на саміті в Брюсселі обговорюватимуть інші заходи підтримки України, включно з постачанням сучасної важкої зброї. А от питання про евентуальне надання Україні статусу країни-кандидата до Євроунії на порядку денному не стоятиме. Очікується, що його обговорюватимуть пізніше — найімовірніше, влітку.

29.05.2022

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