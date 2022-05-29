95-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:19 Росіяни крадуть українську металопродукцію в порту Маріуполя. "Продовжується завантаження української рулонної сталі/металопрокату в Маріупольскому торговельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військовиків в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу "річка-море" РМ3 класу "Славутич"... Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається", – поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

13:51 "Де це можливо і необхідно, триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти: ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність", – заявив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко в етері національного телемаратону.

13:22 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів в етері національного телемарафону, що до українських підрозділів на сіверодонецькому напрямку надійшло підкріплення. Біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється.

12:45 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії:

У середу, 25 травня, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор у Чорному морі для суден із продовольством в обмін на відміну санкцій. Він також вимагає від України розмінувати територію навколо порту Одеси для проходу кораблів.

Вимога Руденко до України про розмінування відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: запроваджувати альтернативні наративи, хай і непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії ситуації. В даному випадку Україна замінувала прибережну зону через досі триваючу реальну загрозу з боку РФ у Чорному морі.

Росія продемонструвала, що готова використати глобальну продовольчу безпеку у своїх політичних цілях, а потім подати себе як розсудливого актора та звинуватити Захід у всіх невдачах.

Спроба Росії домогтися ослаблення міжнародних санкцій також підкреслює той тиск, який вони завдають режиму.

10:54 Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України поволі наближаються до моменту, коли матимуть перевагу над окупантами технологічно й ударною силою. Про це він сказав у зверненні. "Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. І я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів", – заявив Зеленський.

10:10 Росіяни обстріляли Кривий Ріг ракетами. "Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування", – повідомив голова Дніпропетровської ВЦА Валентин Резніченко.

09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 30 150 (+150) осіб, танків – 1338 (+8) од., бойових броньованих машин – 3270 (+12) од., артилерійських систем – 631 (+3) од., РСЗВ – 203 (+0) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 207 (+1) од., гелікоптерів – 174 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1) од., автомобільної техніки – 2240 (+14) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 48 (+0) од., крилатих ракет – 116 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

40,5% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

23,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

37,3% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

11,1% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

15,0% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,1% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:30 Аналіз ситуації на фронті від американського Інституту вивчення війни:

Російське вторгнення в Україну, яке мало на меті захопити й окупувати всю країну, звелося до відчайдушного і кривавого наступу для захоплення єдиного міста на сході й оборони обмежених досягнень на півдні та сході. Україна двічі змушувала Путіна змінювати свої військові цілі. Україна перемогла Росію в битві за Київ, змусивши Путіна звести свої наступні військові цілі до захоплення Донецької та Луганської областей на сході України. Україна також перешкодила йому досягти і цієї мети, змусивши зосередитися на завершенні захоплення тільки Луганської області. Тепер Путін кидає людей і боєприпаси в бій за останнє не захоплене велике місто у цій області, Сіверськодонецьк, так, ніби його взяття означає перемогу у війні для Кремля. Він помиляється. Коли закінчиться Сіверськодонецька битва, незалежно від того, чия сторона контролюватиме місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, очевидно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.

Російські війська атакують Сіверськодонецьк, хоча ще не оточили його. Вони досягають територіальних переваг і можуть досягти успіху в захопленні міста та територій далі на захід. Українські військові стикаються з найсерйознішим після «Азовсталі» у Маріуполі викликом, і якщо впаде Сіверськодонецьк, цілком можуть зазнати значної тактичної поразки найближчими днями, хоча такий результат аж ніяк не є певним і російський наступ цілком може знову зупинитися.

Росіяни платять високу ціну за свій поточний тактичний успіх – непропорційно будь-якій реальній оперативній або стратегічній вигоді, яку вони можуть отримати. Сам Сіверськодонецьк важливий на цьому етапі війни передусім тому, що це останній значний населений пункт Луганської області, якого росіяни не контролюють. Його захоплення дозволить Москві заявити, що вона повністю "визволила" Луганську область, але не дасть Росії жодної іншої значної військової чи економічної вигоди. Російські війська руйнують місто, атакуючи його, і якщо захоплять його, то контролюватимуть його уламки. Взяття Сіверськодонецька може відкрити російську наземну лінію постачання для підтримки операцій на заході, але росіянам не вдалося забезпечити значно вигідніші для них лінії з Ізюму – частково тому, що вони зосередилися на Сіверськодонецьку.

Тимчасом росіяни продовжують досягати вкрай обмеженого прогресу у своїх зусиллях отримати контроль над неокупованими районами Донецької області. Російські війська тижнями намагалися зайти за лінію зіткнення до 24 лютого, а наступальні операції російських військ з Ізюму на південь в основному зупинилися. Захоплення Сіверськодонецька могло би сприяти завоюванню решти Донецької області, якби дало росіянам імпульс для подальших операцій, але битва під Сіверськодонецьком, найімовірніше, унеможливить продовження широкомасштабних наступальних операцій росіян.

Прогрес Росії біля Сіверськодонецька значною мірою є результатом того факту, що Москва зосередила сили та техніку, витягнуту з усіх інших напрямків, на цій єдиній цілі. Російські війська тижнями не могли досягти прогресу на будь-яких інших напрямках і навіть не намагалися це зробити. Українські захисники завдали страшних втрат російським нападникам під Сіверськодонецьком. Москва не зможе надолужити значні обсяги ефективної бойової потужності, навіть якщо захопить Сіверськодонецьк, тому що вона легковажно витрачає свій військовий потенціал на захоплення міста.

Українські сили також зазнають серйозних втрат у битві під Сіверськодонецьком – як і цивільні й інфраструктура України. Але росіяни зосередили значно більшу частку своєї доступної наступальної бойової потужності, щоб взяти Сіверськодонецьк, ніж українці, формуючи, однак, градієнт виснаження загалом на користь Києва. Українці продовжують отримувати постачання від своїх союзників, яким би повільним та обмеженим не був цей потік. Натомість росіяни продовжують демонструвати явні ознаки того, що вони спалюють наявні запаси живої сили та техніки без жодних підстав очікувати полегшення в найближчі місяці.

З'являються дедалі більше доказів падіння військового професіоналізму в російському офіцерському корпусі. Управління військової розвідки України повідомило (і російські військові блогери непрямо підтверджують це), що російські командири намагаються зберегти військову техніку, забороняючи водіям евакуювати поранених військовослужбовців або підвозити постачання підрозділам, які просунулися занадто далеко. Відмова ризикувати технікою для евакуації поранених на полі бою – за винятком надзвичайних обставин – є диким порушенням основних принципів військового професіоналізму. Така поведінка може мати серйозний вплив на моральний дух і готовність солдатів битися з ризиком отримати поранення поза межами власної оборони.

Падіння професіоналізму серед російських офіцерів може надати українським силам можливості. Російський моральний дух, і без того низький, може ще більше впасти, якщо така поведінка поширюватиметься. Якщо російські війська, які застрягли на другорядних напрямках, втратять бойовий дух, бо битва за Сіверськодонецьк спалює більшу частину наявної російської наступальної військової потужності, Україна зможе отримати шанс почати значний контрнаступ з хорошими перспективами успіху. Хоча ця перспектива невизначена, й Україна може не мати можливості скористатися шансами, навіть якщо вони з’являться, але нинішня модель російських операцій породжує серйозні вразливі місця, які Київ, мабуть, усе ж спробує використати.

08:51 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок: