США вирішили надати Україні сучасні РСЗВ.

Ця зброя здатна кардинально змінити ситуацію на фронті.

Найближчим часом Україна отримає від Сполучених штатів сучасні ракетні системи залпового вогню (РСЗВ), про які вже давно просило українське Міністерство оборони. Відповідне рішення вже ухвалила адміністрація президента США Джо Байдена. Про це з покликом на свої джерела в Білому домі повідомила газета Wall Street Journal.

«Адміністрація Байдена готується відправити до України передові ракетні системи великої дальності, оскільки країна зазнає втрат на сході від наступаючих російських сил», – заявили на умовах анонімності представники адміністрації США та співробітники Конґресу. Офіційно про ці поставки може бути оголошено вже наступного тижня.

Озброєння увійдуть до нового пакету військової допомоги Україні. Джерела не уточнювали, про які саме РСЗВ йдеться. Найімовірніше це можуть бути ракетні системи M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) і HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), пише газета. Саме на їхній передачі наполягала українська сторона.

M31 GMLRS – це американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП M2 Bradley виробництва компанії Vought. Дальність ураження залежить від боєприпасів і становить від 32 до 300 кілометрів.

HIMARS – це реактивна система залпового вогню на броньованій легкій вантажівці, яка керованими боєприпасами здатна вражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Наявність цієї зброї в українській армії в достатній кількості й з належним числом боєприпасів здатна кардинально змінити ситуацію на фронті.

У п'ятницю, 27 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг Захід від надання Україні сучасних ракетних систем залпового вогню. Він попередив, що будь-яка країна, яка надасть Україні сучасне озброєння, зіткнеться з «тяжкими наслідками».