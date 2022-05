Провідні міжнародні експерти звинуватили Росію у геноциді.

Вони стверджують, що дії росіян в Україні спрямовані на знищення українського народу.

Росія, ведучи війну в Україні, підбурює до геноциду і скоює дії, спрямовані на знищення українського народу. Про це йдеться у доповіді американського аналітичного центру New Lines Institute for Strategy and Policy та канадського Центру з прав людини імені Рауля Валленберга, повідомляє телеканал CNN, який отримав копію документа.

У написанні доповіді брали участь 30 провідних правників та експертів з питань геноциду. Вони дійшли висновку, що Росія порушила другу та третю статті Конвенції ООН про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

У доповіді лунає попереджає про серйозний і неминучий ризик геноциду в Україні. Звинувачення підкріплюються доказами, серед яких масові вбивства мирних жителів, насильницькі депортації та дегуманізуюча антиукраїнська риторика. Як один із доказів наводяться слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна не має права на існування як держава.

У звіті йдеться про добре задокументовані масові вбивства в Бучі, Старому Бикові, а також у Сумській та Чернігівській областях, навмисні обстріли Росією притулків, шляхів евакуації та закладів охорони здоров’я, а також невибіркові бомбардування житлових районів, зґвалтування, тортури, крадіжки зерна та примусові депортації до Росії. Все це, на переконання авторів доповіді є «геноцидною моделлю знищення».

Автори доповіді прямо порівнюють ситуацію в Україні з різаниною в Сребрениці 1995 року та закликають світових лідерів вплинути на Росію, поки не стало занадто пізно.

«Ми зібрали провідних юридичних експертів з усього світу, які вивчили всі докази, і вони дійшли висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні. Це дуже ретельне та детальне дослідження обширних доказів. Ми бачили, що ця війна є геноцидною за своєю природою, з точки зору мови та способу її виконання. Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включно з Російською Федерацією, кожна країна повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить конвенцію. У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду», – заявив у коментарі для CNN експерт з New Lines Institute for Strategy and Policy Азім Ібраґім (Azeem Ibrahim), який відвідав Україну в березні, щоб зібрати докази для звіту. Він нагадав, що країни-підписанти Конвенції ООН про геноцид мають юридичне зобов’язання запобігати геноциду.

Це перша незалежна доповідь про геноцид в Україні, підготовлена ​​з початку війни.

Нагадаємо, що дії Росії в Україні офіційно визнали геноцидом парламенти Естонії, Латвії та Канади. Таким же терміном описав те, що відбувається, президент США Джо Байден, зазначивши, що юридичну кваліфікацію мають дати відповідні експерти.