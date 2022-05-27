Греко-католицька церква у Тернополі передала ще 7 автомобілів для ЗСУ.

26 травня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк благословив та передав 7 автомобілів (2 позашляховики та 5 реанімобілів) для потреб Збройних Сил України. Один реанімобіль отримає військово-медична служба у Гусятині, 4 інші безпосередньо будуть передані у військові частини, 2 позашляховики незабаром будуть доставлені на передову.

 

 

Фундаторами автомобілів стали: о. Марко-Ярослав Семеген, настоятель собору Святої Софії у місті Римі, президент товариства «Свята Софія», о. Юліян Скасків, громада Різдва Христового м. Бреша (Італія), священники Зарваниці о. Володимир Топоровський та о. Тарас Вінницький, фундація «Покрова» (Італія), о. Михайло Бойко та парафія св. Архистратига Михаїла для українців м. Болонія (Італія).

 

Кир Василій дякував отцям, які є його вихованцями та закінчили Тернопільську семінарію, за допомогу та любов до України.

 

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія з ініціативи і сприяння священників та багатьох людей доброї волі станом на сьогодні уже передала 36 автомобілів та відправила поверх 700 тонн гуманітарного вантажу на схід України.

 

 

27.05.2022

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