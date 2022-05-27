Центр допомоги військовим «SaveUkraineNow» зібрав на підтримку ЗСУ $1,4 мільйона.

Від початку роботи волонтери Центру підтримки військових Прикарпаття #SaveUkraineNow (SUN) зібрали $1 412 718. За лютий-квітень було витрачено $1 223 048. З них $660 592 витрачено на амуніцію: бронежилети (500 шт.), каски (500 шт.) та одяг для військових.

За травень 2022 р. волонтери закупили та передали на передову тепловізійні приціли, кріплення з планками Пікатінні, тепловізійні монокуляри та польові біноклі, а також радіостанції Hytera (VHF) вартістю понад €100 тис. Це більш ніж сто ручних радіостанцій 6, 7 та 9 серії, 15 автомобільних — з антенами у комплекті, а також додатково два ретранслятори з дуплексерами й антенами. Крім того, Центр придбав та доставив в Україну 6 автомобілів для ЗСУ. Також #SaveUkraineNow закупив та передав для прикарпатських батальйонів на передовій велику партію тепловізійних приладів. Всього захисники отримали 40 тепловізорів загальною вартістю 2 739 000 грн.

Великі суми коштів Центр отримує від декількох найбільших партнерів. Так, працівники АТ “Прикарпаттяобленерго” пожертвували 5 млн грн. Також на підприємстві започаткували добровільну ініціативу — «одноденний заробіток на армію». Ці кошти також будуть перераховані Центру #SaveUkraineNow. Юридична компанія Moris пожертвувала більше 8 млн грн. А нещодавно партнером Центру стало одне з найбільших підприємств Івано-Франківської області — ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Підприємство від початку вторгнення допомагало власним працівникам, які захищають Україну в лавах ЗСУ та ТрО. Тепер компанія долучилася до системної підтримки івано-франківських батальйонів на передовій та надала #SaveUkraineNow допомогу у сумі 3 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення першочергових потреб захисників.

Підтримати Центр та отримати необхідну інформацію можна на сторінці https://www.saveukrainenow.if.ua/