Внаслідок стрілянини в техаській школі загинуло щонайменше 22 особи.

Збройний напад на початкову школу техаського міста Ювалда влаштував 18-річний зловмисник.

Внаслідок стрілянини, влаштованої 18-річним чоловіком у початковій школі Robb Elementary School міста Ювалда у штаті Техас у вівторок, 24 травня, загинуло 22 особи – 19 дітей віком від п’яти до 11 років і троє дорослих, серед яких і сам нападник. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву губернатора штату Ґреґа Абботта (Greg Abbott). Спочатку йшлося про 15 жертв.

За словами губернатора, підозрюваний у нападі – місцевий мешканець Сальвадор Рамос (Salvador Ramos). Згідно з повідомленням телеканалу CNN з покликом на слова представника Департаменту громадської безпеки Техасу Еріка Естради (Erick Estrada), зловмисник був убитий поліціянтом, який прибув на виклик. Згідно з попередніми даними нападник діяв самостійно.

Телеканал CNN повідомляє, що тінейджер, перш ніж вирушити до початкової школи зі зброєю в руках, вистрілив у рідну бабусю. Вона щоправда вижила й нарізі з важким пораненням перебуває в шпиталі міста Сан-Антоніо.

Стрілянина в школі сталася після того, як Сальвадор Рамос, утікаючи автом з місця інциденту з бабусею, потрапив у аварію біля початкової школи Robb Elementary School, приблизно за 130 км на захід від Сан-Антоніо.

На трагедію вже встиг відреагувати президент США Джо Байден. Виступаючи в Білому домі через кілька годин після інциденту, він закликав американців протистояти політично потужному збройовому лобі, яке він звинувачував у блокуванні прийняття більш жорстких законів про безпеку вогнепальної зброї.

«Як нація, ми маємо запитати, коли, в ім'я всього святого, ми збираємось протистояти збройовому лобі? Коли, в ім'я всього святого, ми зробимо те, що, як ми знаємо, потрібно зробити?», – сказав президент. Він нагадав, що 18-літній убивця дітей зміг леґально придбати дві скорострільні гвинтівки.