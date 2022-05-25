91-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:39 Росіяни запустили чотири ракети по Запоріжжю; одну збили сили ППО. Згідно з повідомленням Запорізької військово-цивільної адміністрації, ракети влучили у два райони Запоріжжя – по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі. У приватному секторі пошкоджено щонайменше 62 будинки. На ранок відомо про одну загиблу людину та трьох поранених.

11:07 Підтверджено інформацію, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко перебуває у російському полоні. Вже після поневолення він мав коротку розмову телефоном зі своєю дружиною Катериною. "Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам. За цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звісно, не знаємо", – розповіла Катерина Прокопенко у коментарі The Guardian. З її слів, за поводженням із хлопцями пильнують треті сторони – ООН і Червоний Хрест.

10:40 Російська армія завдала трьох ракетних ударів по Кривому Рогу. Як повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко, ракети влучили у промислове підприємство. Інформація про постраждалих уточнюється. У Криворізькому районі окупанти обстріляли із "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.

10:22 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 29450 (+100) осіб, танків – 1305 (+3) од., бойових броньованих машин – 3213 (+19) од., артилерійських систем – 606 (+0) од., РСЗВ – 201 (+0) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 206 (+1) од., гелікоптерів – 170 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11) од., автомобільної техніки – 2217 (+5) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 44 (+1) од., крилатих ракет – 112 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Лиманському напрямку. Дані уточнюються.

Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:

109% танків (з них 4,3% за минулий тиждень),

111% бойових броньованих машин (з них 5,2% за минулий тиждень),

85% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

38% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

62% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),

71% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).

10:07 З часу повномасштабного російського уже понад чотириста громад по всій Україні вийшли з підпорядкування Московському патріархату та долучилися до Православної Церкви України, повідомила пресслужба Київської Митрополії ПЦУ. Найбільший перехід спостерігається на Хмельниччині, де з УПЦ МП вийшло понад сотню громад

09:55 Вчора британська преса повідомила про увагу уряду Джонсона до загрози продовольчого дефіциту, і нині шоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії присвяченій цій проблемі:

• Морська блокада Росією ключових портів Чорного моря порушила торгове судноплавство, зокрема майже припинилися рейси до Одеси та з неї.

• Механізми сухопутного експорту України навряд чи зможуть замінити дефіцит судноплавних потужностей, спричинений російською блокадою. Внаслідок цього значні запаси українського зерна залишаються на складах і не можуть бути експортовані.

• Бойові дії вже вплинули на світові ціни на зерно. Складнощі з постачанням через морську блокаду українських портів ще більше збільшить ціни на багато основних продуктів.

09: 29 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що надані партнерами французькі самохідні артилерійські установки "Caesar" вже використовуються на передовій. Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години. “Caesar” - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога. А на вогневих випробуваннях випущений із “Caesar" коригований снаряд Excalibur знищив прямим влученням дві цілі на відстані 46 км.

Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

“Caesar” забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь - маневр - вогонь.

09:20 Аналіз ситуації на фронті від американського Інституту вивчення війни (всі пункти в традиційній ймовірнісній модальності):

• Війська Росії відмовилися від зусиль щодо масштабного оточення українських формувань на сході. Вони намагаються одночасно оточити кілька невеликих осередків українських сил у Донецькій та Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та в Авдіївці.

• Російські сили намагаються відбити село Тернова на півночі Харківської області та стабілізувати оборонні позиції біля кордону від контрнаступу України.

• Українські сили проводять контрольований відхід на південний захід від Попасної біля Бахмута, щоб захистити українські лінії постачання від російських наступів на південному сході Бахмуту.

• Російські війська зіштовхнуться із затяжними міськими боями, якщо вони оточать Сєвєродонецьк, а також інші великі міста, такі як Бахмут.

• Загалом російські війська за минулий тиждень просунулися далі, ніж протягом попередніх тижнів травня, але їхній наступ все одно залишається повільним, обмежений меншими цілями, ніж припускав Кремль, і наштовхується на серйозну оборону українців.

08:53 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:

Ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання. У зв’язку з недостатньою кількістю запасів високоточної ракетної зброї противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих та військових об’єктів на території України. На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білоруско-українського кордону. Не минула загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території російської федерації. На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав. На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак. За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка. На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат. На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки. На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів. З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони на зазначеному напрямку знищили шість БпЛА типу “Орлан-10” та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс “ZALA”.

01:14 Президент України Володимир Зеленський назвав "абсолютно неадекватною" заяву міністра оборони РФ Сєрґєя Шойґу про те, начебто росіяни війну в Україні вмисно "пригальмовують". "Після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, що буцімто так і планували", – розкритикував Зеленський у своєму зверненні. Президент перелічив, що під час війни Росія втратила понад 30 тисяч солдат убитими, 200 літаків, тисячі танків і бронемашин. "І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу? Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають", – заявив Зеленський. Голова держави визнав, що ситуація на Донбасі є вкрай складною: фактично туди кинули для наступу всю потугу. "У перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони чудово усвідомлюють: ця війна для Росії не має сенсу і що стратегічно у їхньої армії немає шансів. Але потрібен час і ще дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити їхню перевагу в кількості техніки та озброєнь", – резюмував Президент.