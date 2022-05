Тільки віспи бракувало

Вершники Апокаліпсису мутують, гібридизують і готові до "гри в довгу". Іван Богослов або не все знав достеменно, або не все сказав у шостій главі свого Одкровення.

Президент тижня

Візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну передувала стаття польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, у якій він порівняв "рускій мір" із комуністичною й нацистською ідеологіями, а президента РФ назвав "більш небезпечним, ніж Гітлер і Сталін". На це найбільш неадекватно відреагував голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов: "Своїми заявами про Росію як "ракову пухлину" і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в черзі на денацифікацію після України". На такому тлі виступ Дуди у Верховній Раді мав ще більший ефект. Зі спічу польського лідера стало зрозуміло, що західні сусіди – вже не "адвокати", а "ментори" України, яку ведуть до цивілізованого світу. Президент Польщі пообіцяв: "Я особисто не спочину, поки Україна не стане членом Європейського Союзу у повній мірі цього слова. Це моя велика мрія як президента Польщі та як людини, щоби ми могли разом будувати спільне майбутнє. Це дуже важливо не лише для нас, але й для наступних поколінь – наших дітей і онуків".

Два посили Дуди мали конкретних адресатів. Росіянам поляк вказав: "Вороги багатократно пробували нас посварити, скерувати проти себе. Сьогодні й надалі пробують, страшать поляків українцями й українців поляками, використовують для цього болісні теми з нашого минулого болісного, з нашої історії. Але це їм не вдасться". Зеленському польський колега пообіцяв співпрацю у реалізації улюбленого проєкту "Велике будівництво" і використав риторику, яку "зелена команда" застосовувала ще на виборах 2019 року: "Нехай одним із постійних знаків наших відносин буде швидкісне залізничне сполучення між Києвом і Варшавою. Побудуємо його разом".

Російські пропагандисти мусять терміново згадати словосполучення "волинская рєзня" і знайти, кому його вкласти в писок, бо попередній оратор Царьов уже поламався.

"Консерви" тижня

У політичному сленгу терміном "консерви" іменують глибоко законспірованих агентів, які "відкриваються", тобто починають діяти, у критичний момент. Позитивно-оптимістичний президент Франції – надто симпатичний персонаж, аби запідозрити його у диверсіях на користь РФ. Тому ідея Макрона щодо порятунку путінського лиця може свідчити, що Еманюель не "консерва", а "корисний ідіот". Шеф МЗС Італії Луїджі ді Майо більше підходить до визначення, запозиченого у напівфабрикату, а після появи в газеті La Repubblica його допису «Мир у 4 етапи» жодних сумнівів не виникає. Пропозиції цього дипломата змушують думати, що формула Штайнмаєра не була найбезглуздішою ініціативою щодо України від країн "Старої Європи", а пункт про повну автономію Криму і Донбасу викликає бажання організувати Сицилійську народну республіку, а на Сардинії провести референдум щодо приєднання острова до Еритреї.

Не міг не відзначитися в історії з припиненням війни в Україні колишній прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі, який є консервою, придатність котрої закінчилася приблизно тоді, коли він витирав хустинкою мешти Андрієві Шевченку. Ідей цього політичного пенсіонера не вистачило на чотири етапи, і сеньйор Сильвіо просто наполегливо запропонував виконати всі захцянки РФ.

На західному березі Атлантичного океану "зрозуміти росіян" раптово захотіли колумністи The Washington Post і The New York Times, які синхронно почали закликати Україну шукати компроміси з державою-агресором.

Саме в РФ ще з часів ГУЛАГу існує інше значення "консерв" – так кримінальні злочинці, що втікали з воркутинського чи магаданського табору, називали лоха (найбільш, наскільки це можливо, вгодованого), якого удостоювали честі долучитися до їхньої компанії; у процесі пересування тундрою лоха з'їдали.

Хвороба тижня

За популярною версією початку позаминулого року, коронавірус виник, бо десь у Китаї хтось необережно з'їв погано приготованого кажана. Тепер планетою ширитиметься болячка, у виникненні якої звинуватять мавп. Всесвітня організація охорони здоров'я, яка проморгала Covid-19, дуже оперативно почала кампанію щодо порятунку людства від чергової епідемії – і повідомила, що вірус проникає через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, очі, ніс і рот, а також через біологічні рідини. Відзначилася у боротьбі з болячкою головний медичний радник Агентства з безпеки охорони здоров'я Британії Сьюзан Гопкінс, яка закликала геїв і бісексуалів звертати увагу на симптоми, заявивши, що "помітна частка" випадків захворювання у Британії та Європі припадає на цю групу.

Українське МОЗ поінформувало про симптоми болячки (гарячка, сильний головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, біль у спині, м'язах, сильна слабкість, висипка) і повідомило, що захворілих на наших теренах поки що не зафіксовано, але про всяк випадок треба себе пильнувати.

Конспірологи поки що стримано розвивають дві версії появи хвороби. Перша – ВООЗ треба реабілітуватися за ковідну халепу і продемонструвати власну компетентність, тому витягується "мавпяча віспа", яку буде героїчно подолано підлеглими Тедроса Аданома Гебреєсуса. Друга – вісповий вірус запустили росіяни, аби відволікти світову громадськість від війни в Україні.

Реінкарнація тижня

Природа не терпить порожнечі. Про це згадали 17 народних депутатів і створили у Верховній Раді депутатську групу "Відновлення України". У нову формацію ввійшли переважно народні обранці, які раніше входили до забороненої Опозиційної платформи "За життя" і вихідці зі "Слуг народу". Прізвища більшості з них нічого не скажуть навіть тим, хто щільно цікавиться політикою. Хіба можна згадати Олександра Фельдмана, який робив спроби врятувати зоопарк на Харківщині, або Ігоря Абрамовича, Вадима Столара і Тетяну Плачкову, звинувачених Головою ВР Русланом Стефанчуком у тому, що за кілька днів війни вони виїхали з України і не повернулися.

Вовтузіння в українській політиці відновлюється, і коли таку-сяку активність проявляють навіть гравці не з вищої ліги, то можна констатувати, що для цієї сфери війна вже закінчилася.