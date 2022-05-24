У Богородчанах заборонили московський патріархат і готують повну декомунізацію.

У Богородчанській територіальній громаді, що на Івано-Франківщині, заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату, – повідомив голова громади Ростислав Заремба.

Відповідне рішення одноголосно підтримали всі депутати під час сесії Богородчанської селищної ради. "Ми ухвалили рішення про заборону діяльності на території нашої громади церкви Московського патріархату і тих, хто є колаборантами та виправдовує злочинну агресію проти українського народу", – каже Ростислав Заремба.

Крім того, за його словами, депутати підтримали рішення про проведення декомунізації у Богородчанській громаді й інвентаризації всіх назв і меморіальних місць, які пов'язані з комуністичним минулим.

"Виявляється, що у громаді є вулиці Руднєва, Ковпака, Гагаріна, є меморіальні обеліски з радянською символікою. Навіть меморіал слави у Богородчанах очевидно має радянський наратив про війну у 1941–1943 роках. Ці всі речі треба виправляти, давно треба було виправити, а зараз для зволікання немає жодного виправдання", – додав Ростислав Заремба.