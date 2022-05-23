Кількість біженців у світі вперше перевищила 100 млн осіб.

На стрімке зростання статистики відчутно вплинула війна Росії проти України.

Філіппо Ґранді

Кількість біженців і внутрішньо переміщених осіб, змушених залишити свої будинки через порушення прав людини та насильства, вперше за історію спостережень перевищила на нашій планеті психологічну позначку в 100 мільйонів осіб. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), оприлюднені у понеділок, 23 травня, у Женеві. Аґресивна війна Росії в Україні й інші збройні конфлікти зробили значний внесок у негативний розвиток ситуації, зазначають в УВКБ ООН.

«Сто мільйонів – число, яке рівною мірою протвережує і викликає занепокоєння. Це рекорд, який ніколи не слід було встановлювати. Це має стати тривожним сигналом для вирішення та запобігання руйнівним конфліктам, припинення переслідувань та усунення засадничих причин, які змушують безневинних людей тікати», – заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді (Filippo Grandi).

Згідно з новими даними УВКБ ООН, кількість примусово переміщених осіб у світі до кінця 2021 року збільшилася до 90 млн осіб через нові хвилі насильства або тривалі конфлікти в таких країнах, як Ефіопія, Буркіна-Фасо, М'янма, Нігерія, Афганістан і Демократична Республіка Конго.

Війна в Україні призвела у 2022 році до переміщення восьми мільйонів людей усередині цієї країни. Крім того, зареєстровано понад шість мільйонів біженців, які полишили Україну. Розвиваючи тему, Ґранді зауважив, що міжнародна реакція на необхідність людей рятуватися від війни в Україні «була у переважній більшості випадків позитивною». «Співчуття живе в людях, а для подолання криз у всьому світі потрібне щось подібне», – наголосив Верховний комісар ООН у справах біженців.

Водночас Ґранді закликав докласти всіх зусиль, щоб усунути причини переміщення, зазначивши, що гуманітарна допомога лікує лише наслідки. «Щоб переломити цю тенденцію, єдиною відповіддю є мир і стабільність, щоб невинні люди не були змушені обирати між гострою небезпекою вдома чи небезпечною втечею та вигнанням», – додав він.