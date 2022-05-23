В Ірані вбито високого офіцера елітного підрозділу.

Саяд Ходаї був так званим «захисником святині» — так називають іранців, які діють від імені держави у Сирії та Іраку.

Полковника елітного підрозділу іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Саяда Ходаї застрелено в Тегерані поряд з його будинком ввечері в неділю, 22 травня. Офіцер зі спецпідрозділу «Аль-Кудс» був убитий внаслідок збройного нападу двох чоловіків, які під'їхали на мотоциклах.

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву КВІР, у полковника вистрілили п'ять разів, коли той повертався додому. КВІР назвав інцидент «актом тероризму» і звинуватив у вбивстві «осіб, пов'язаних із глобальною зарозумілістю». Під цим визначенням в офіційних повідомленнях Тегерану зазвичай мають на увазі США та їхніх союзників.

«Закляті вороги священної системи Ісламської Республіки Іран ще раз показали свою злу натуру вбивством і мученицькою смертю одного з членів КВІР», – заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

Ходаї був так званим «захисником святині». Це позначення використовується для іранців, які діють від імені держави у Сирії чи Іраку. Іранське державне телебачення вказало, що Ходаї був добре відомим у Сирії, не повідомивши про це подробиць. Іран є ключовим союзником сирійського диктатора Башара Асада у сирійській громадянській війні.

За кілька годин до нападу на Ходаї КВІР оголосив про арешт групи «злочинців, які мають зв'язки з розвідувальною службою» Ізраїлю, які нібито були причетними до низки злочинів, включно з «нападами, викраденнями та вандалізмом».

Ходаї – найвідоміша жертва нападу в Ірані після вбивства провідного фізика-ядерника, офіцера Корпусу вартових ісламської революції та викладача в Університеті імама Хусейна в Тегерані Мохсена Фахрізаде у листопаді 2020 року. Тегеран звинуватив Ізраїль у нападі на колону автомобілів Фахрізаде неподалік іранської столиці.

А в січні 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані було вбито внаслідок удару американського безпілотника в Іраку. Сулеймані командував елітним спецпідрозділом «Аль-Кудс» у складі Корпусу вартових ісламської революції, який відповідав за проведення операцій за межами Ірану. Його називали одним із найвпливовіших іранських генералів на Близькому Сході.