В Австралії змінюється влада.

Лейбористи, здобувши перемогу на виборах, повертаються в уряд після 9-річної перерви

 

 

Згідно з попередніми підрахунками результатів федеральних виборів в Австралії, які відбулися в суботу, 21 травня, перемогу здобуває Австралійська лейбористська партія (ALP), яка перебувала в опозиції з 2013 року. Згідно з повідомленням австралійської газети The Sydney Morning Herald, після підрахунку 68,92 відсотка голосів правляча коаліція Ліберальної та Національної партій (L/NP) набрала 47,9% голосів та отримає 49 місць у нижній палаті парламенту, у ALP – 52,1% та 71 місце. Підрахунок голосів триває.

 

Лідер лейбористів 59-річний Ентоні Альбанезе (Anthony Albanese), як очікується, стане новим прем'єрміністром країни. Хоча партії все ж бракує голосів. Для отримання парламентської більшості партії необхідно 76 місць із 151. Тож лейбористам знадобиться підтримка менших парламентських груп у парламенті – «зелених» чи незалежних депутатів.

 

 

Чинний прем'єрміністр Австралії та лідер Ліберальної партії Скотт Моррісон (Scott Morrison) вже визнав свою поразку на виборах і оголосив про звільнення з посади голови партії. «Сьогодні я поговорив з лідером опозиції та наступним прем'єр-міністром Ентоні Альбанезе, і я привітав його з перемогою на виборах», – розповів він.

 

Альбанезе на мітингу своїх прихильників подякував їм за забезпечення перемоги. «Я хочу об'єднати країну. Я думаю, люди хочуть згуртуватися, знайти наші спільні інтереси, поринути у спільну мету. Я думаю, люди втомилися від розбіжностей, вони хочуть об'єднатися як нація, і я маю намір очолити цей процес», – заявив політик.

 

Лідер лейбористів зобов'язався боротися зі зміною клімату та інфляцією, а також обіцяв провести референдум щодо надання корінним народам інституційного права голосу при розробці національної політики. Альбанезе заслужив репутацію захисника безкоштовної системи охорони здоров’я Австралії, прихильника ЛГБТ-спільноти, республіканця та пристрасного фаната ліги регбі.

22.05.2022

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