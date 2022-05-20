У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців. Тут встановили 94 будиночки, мобільну кухню, спортивний та дитячий майданчики. Уже заселилися близько 300 людей із Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та з інших міст, де йдуть активні бойові дії.

Це контейнерне містечко розгорнули на Сихові, воно найбільше з трьох, які вже є у Львові. Земельна ділянка, де розташували містечко, належить Згромадженню отців салезіян Св. Івана Боско, УГКЦ.

«Ще до війни разом з отцями салезіянами ми планували тут збудувати велику красиву школу. Але час сьогодні вимагає допомагати людям, які ховаються у Львові від біди. Назва містечка дуже символічна – поліс Марії. Я знаю, що тут є багато громадян нашої держави, які народились і жили в Маріуполі. Сьогодні для них Львів стає другим домом. Сподіваюсь, люди знайдуть тут любов, тепло і можливість перебути складний час стільки, скільки буде потрібно», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що всі модульні будиночки – це подарунок від польського уряду. Перше модульне містечко у Львові облаштували у квітні на вул. У.Самчука в Стрийському парку, тут встановлено 88 будиночків. Друге модульне містечко розгорнули на вул. Пулюя.



