На Франківщині арештували уродженця рф, який планував захоплення влади.

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному уродженцю російської федерації у змові з метою вчинення дій стосовно насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України).

За даними слідства, зловмисник створив та очолив громадські організації й агітував так званих «воїнів» захопити державну владу та силовим шляхом встановити в Україні «народовладдя» і «народне самодержавство».

В ході досягнення злочинного задуму було передбачено утворення збройного формування з включеними до нього підрозділами швидкого реагування, штурмовими, інженерними та мобільними групами, які забезпечувалися зброєю, обмундируванням, спецзасобами та спеціальною автомобільною технікою. Учасники даного збройного формування у визначений момент мали б учинити захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, а також насильство щодо представників влади і силових структур та інші дії, необхідні для захоплення державної влади України.

Досудове розслідування щодо обвинуваченого здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

На даний час зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.