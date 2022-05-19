В Івано-Франківську — ярмарок на підтримку 80-ої десантно-штурмової бригади.

Сьогодні, 19 травня, в Івано-Франківську проводять благодійний ярмарок на підтримку 80-ої десантно-штурмової бригади, яка базується у Львові. Місце події — Вічевий майдан.

На ярмарку можна придбати патріотичні генд-мейд вироби та зробити професійні світлини. Всі кошти підуть на придбання потужних павербанків для бійців з Івано-Франківська, які служать на передовій у 80-й десантно-штурмовій бригаді, а також для машин швидкої допомоги, які з Івано-Франківська вирушають у «гарячі точки» .

Початок ярмарку о 12:00.

Також у місті відновив роботу Франківський крафтовий ярмарок, який проходить на вул. Вітовського. Ярмарок працює щоп’ятниці та щосуботи для підтримки місцевих підприємців. Крафтове виробництво особливе тим, що це зазвичай сімейний бізнес або невеликий бізнес до 50 людей.