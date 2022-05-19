Україна нарешті отримала повноцінного амбасадора США.

Сенат затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаді очільниці американського диппредставництва у Києві.

Сенат США одностайно схвалив у середу ввечері, 18 травня, призначення дипломатки-ветеранки Бріджит Брінк (Bridget Brink) на посаду амбасадорки в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Посада залишалася вакантною кілька років.

«Мати амбасадора (в Україні, – ред.) у цей критичний час, коли Сполучені Штати продовжують допомагати українському народу… – це прекрасна річ, хороша річ, яка допоможе просувати мир, безпеку та свободу», – заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer).

Раніше в середу комітет Сенату США з міжнародних відносин теж одностайно схвалив кандидатуру Бріджит Брінк. Вона може прибути до американського дипломатичного представництва у Києві вже у червні.

Того ж дня, 18 травня, Сполучені Штати відновили роботу своєї амбасади в Києві – після тримісячної перерви, спричиненої вторгненням Росії в Україну. Над будівлею дипмісії США у Києві було піднято американський прапор. Нагадаємо, що американські дипломати полишили амбасаду в Києві майже за два тижні до російського вторгнення. Спочатку вони переїхали до Львова, а потім – до Польщі.

Президент США Джо Байден офіційно висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посаду амбасадорки в Україні 25 квітня. На той момент вона очолювала американське дипломатичне представництво у Словаччині. Раніше вона працювала у Раді національної безпеки США, в Бюро з європейських та євразійських справ, а також у амбасадах Сербії, Узбекистану та Грузії.

Посада амбасадора США в Україні залишалася вакантною з травня 2019 року. Тоді керівницю дипломатичного представництва Марію Йованович (Marie Yovanovitch) відкликали до Вашінґтона, оскільки попередній президент США Дональд Трамп звинуватив її у нелояльності.