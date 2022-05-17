У Франківську облаштують колонки з питною водою у кожному мікрорайоні.

Облаштувати альтернативні джерела питної води планують у кожному мікрорайоні міста.

 

“Місто забезпечене питною водою. Але вважаю, що про всяк випадок треба мати альтернативне джерело питної води. Зараз час тривожний. Може статися всяке. Тому мусимо бути максимально готовими до різних ситуацій, мусить бути альтернатива. І питна вода – то першочергова потреба та необхідність. Можна прожити без електрики, але без води – дуже непросто. Треба мати програму, що будемо робити у випадку атаки ворога”, – написав у Фейсбук міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

Він доручив комунальникам опрацювати це питання та облаштувати свердловини. Колонки з питною водою мають бути у кожному мікрорайоні. “Насамперед слід взяти на облік всі джерела, дослідити, де може бути питна вода та збільшувати такі точки. Це – стратегічний ресурс”, – зазначив мер.

17.05.2022

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