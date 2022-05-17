Майже без політики

Про футбол, який "поза політикою", згадають у червні, коли збірна України пробиватиметься на Чемпіонат світу. Поки що про інші "пози політики"

Пісні тижня

Феномен "Євробачення" вже давно пора досліджувати психологам, політологам, соціологам та іншим спеціалістам, у компетенцію яких не входить обов'язок відрізняти бемоль від бекара. Кожен пісенний захід, у якому беруть участь представники країн Європейської мовної спілки, видає резонанс, перед яким блякнуть саміти президентів і анонсування колонізації Марсу. Про перемогу України і Kalush Orchestra будуть говорити ще довго, в тему вплітатимуть журі, яке не виявило добросусідських рис стосовно Польщі і Литви, та Зеленського, що пообіцяв після Турина провести "Євробачення" в Маріуполі.

Людям, які мають бажання отримати ще більший заряд бадьорості і позитиву від результатів пісенного конкурсу, можна порадити не морочити собі голову тим, як рахували бали та де співатимуть європейці з австралійцями наступного року, а кинути оком на російську реакцію щодо "Євробачення-2022" – тамтешню публіку рве на кавалки майже так само, як від роботи "Нептуна". Значить, все правильно зробили – і то ще наші не перемогли шотландців з валлійцями.

Паливо тижня

Черги мають свою привабливість – про це вам скаже будь-хто з тих, що стояли за молоком, туалетним папером, квартирою і рештою в доісторичні часи розвинутого соціалізму чи чекали вакцинації в недалекому довоєнному минулому. Тепер познайомитися, щоб потім створити довготривалі стосунки, виграти on-line чемпіонат з шахів чи керлінгу, скласти за допомогою викрутки кубик Рубика або зайнятися ще якоюсь духопідйомною справою можна в черзі за дизельним пальним чи бензинами з різними октановими числами.

У процесі пересування до колонки вбити час також можна, ознайомлюючись із процесами боротьби вітчизняної влади з паливними проблемами. Стосовно цифр Кабмін повідомив, що порівняно з початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 грн, а на дизпаливо на 32 копійки зменшилася. Тепер уряд постановив, що з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин для його продажів через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на дизпаливо – 42,31 грн/літр. Якщо продавець хоче отримати 5% надбавки, то може титулувати своє паливо "преміальним", і тоді А-95 коштуватиме 41,85 грн/літр, дизпаливо – 44,42 грн/літр.

Втішених такою інформацією повернула на грішну землю перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка 13 травня повідомила, що Україна має запасів бензинів на п'ять днів, а дизпалива – на три. "У нас при нормальній бізнес-моделі операторів ці запаси мають складати 15 днів щонайменше", – сказала вона. Проблему подолають завдяки імпорту пального з Європи. Планується, що у травні імпорт нафтопродуктів залізницею збільшиться до 180 тисяч тонн (у березні – 35 тис. тонн), автомобільним транспортом – до не менш ніж 85 тис. тонн (у березні – 5 тис. тонн).

А тим, хто знайде відчинену АЗС, вистоїть в черзі і заправиться, варто знати, що з 16 травня в майже всіх обласних центрах і в десятьох областях відновили роботу прилади фіксації правопорушень, які контролюють дотримання ПДР в автоматичному режимі.





Фінанси тижня

Щоби продемонструвати, що "не все так погано у нашому домі", не завжди вистачає казати млосним голосом "Повітряна тривога закінчилася". Вагомим аргументом є інтерв'ю на шпальтах поважного видання у поважній країні. До такого висновку дійшов голова Національного банку Кирило Шевченко і поговорив з японським виданням The Asahi Shimbun.

Тепер на островах знають три чинники, які дозволили українській банківській системі залишитися стабільною у часи війни. По-перше, "НБУ і комерційні банки заздалегідь розробили плани забезпечення безперервності бізнесу та реалізували їх одразу з початком війни"; по-друге, Україні вдалося накопичити значний запас міцності завдяки виваженій макроекономічній та фінансовій політиці, попри удари від пандемічної кризи; по-третє, з першого дня війни НБУ активізував реагування на надзвичайні ситуації, ввів низку тимчасових адміністративних обмежень, щоб уникнути відтоку капіталу, та заходів щодо підтримки ліквідності для банків.

Японці занотували сказане головою українського нацбанку – і тепер, коли на них нападе Ґодзілла, знатимуть, що мають зробити.

Борги тижня

У житті завжди є місце подвигу і святу. До такого висновку дійшла Верховна Рада і заборонила примусове виконання рішень судів про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги. 318 народних депутатів проголосували за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності з примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану".

Прості посполиті в сенсі фізичні особи можуть тішитися, а крім них дякувати вітчизняному парламенту мають юридичні особи, які займаються виробництвом, передачею, розподілом, постачанням електричної енергії; водопостачанням та водовідведенням; вирощуванням сільськогосподарських культур, тваринництвом, виробництвом харчових продуктів; наданням доступу до мережі Інтернет; виробництвом вакцин; дослідженнями у сфері біологічних наук; космічною діяльністю. З боргами на період дії воєнного стану не матимуть великого клопоту підприємства оборонно-промислового комплексу; органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу ЗСУ; підприємства залізничного транспорту.

Але платити за "комуналку" таки треба, бо війна то паталогія, а гаряча вода і газ в духовці - вічна цінність.