Німеччина відмовиться від російської нафти навіть за відсутності ембарґо ЄУ.

Німецький уряд стверджує, що країна майже готова цілковито перейти на альтернативні джерела постачання енергоносія.

Німеччина має твердий намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року. Це відбудеться навіть якщо Європейська Унія не зможе погодити нафтового ембарґо. Про це повідомило видання Die Welt із покликом на джерела в уряді Німеччини.

Як запевнив міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), процес укладання угод з альтернативними постачальниками йде успішно. За його словами, Берлін планує розв’язати логістичні проблеми, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.

Наразі головною перешкодою для цілковитої відмови Німеччини від російського палива залишається нафтопереробний комплекс у місті Шведті. Він забезпечує бензином велику частину Східної Німеччини, зокрема й Берлінське летовище. Утім Габек запевнив, що й цю проблему незабаром вдасться розв’язати. «Всі нафтові компанії можуть за певний час задовольнити свої потреби на 100 відсотків без російської сирої нафти», — заявив німецький віцеканцлер.

Після початку російської аґресії в Україні Німеччина вже скоротила частку сирої нафти, яка імпортується з Росії, з 35% до 12%. Це, зокрема, вдалося досягнути завдяки домовленості між Німеччиною та Катаром про довготермінове енергетичне партнерство.

Запровадження ембарґо на російську нафту до кінця 2022 року передбачає шостий пакет санкцій Євроунії, який президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно анонсувала четвертого травня. Досі проти заборони імпорту російської нафти виступає Угорщина. За інформацією Bloomberg, Єврокомісія запропонувала Угорщині, а також Словаччині та Чехії (всі три країни дуже залежать від російської нафти), відтермінування ембарґо. Це питання обговорюватиметься на саміті лідерів країн – членів ЄУ, який відбудеться наприкінці травня.