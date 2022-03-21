Німеччина домовилася з Катаром про довготермінові постачання газу.

Це дозволить відчутно знизити залежність Німеччини від російського газу, утім відмовитися від нього Берлін все ще не готовий.

Німеччина та Катар домовилися про довготермінове енергетичне партнерство, що допоможе зменшити залежність німців від російських джерел енергії. Співпраця передовсім полягатиме в постачанні катарського газу до ФРН.

Як повідомив телеканал ARD, відповідної домовленості було досягнуто під час робочого візиту віцеканцлера Німеччини, міністра економіки Роберта Габека до Дохи та його перемовин з представниками катарської влади, зокрема з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

«Це наближає Німеччину на крок до його мети – стати незалежним від поставок російського газу. Утім гірка новина полягає в тому, що нам все ще потрібен російський газ», – прокоментував результати перемовини німецький міністр.

Як розповів Габек, домовленість з Катаром дозволяє реалізувати німецький енергетичний план, який передбачає реалізацію короткострокових, середньострокових і довгострокових цілей. У короткостроковій перспективі постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) з Катару мають допомогти забезпечити газопостачання Німеччини, зокрема й у зимовий період. У середньостроковій перспективі газ ЗПГ із Катару також має надходити на заплановані німецькі ЗПГ-термінали, наприклад, у Брунсбюттелі – для цього необхідно укласти контракти на постачання з німецькими компаніями.

«Однак у довгостроковій перспективі, і це найбільша мета, Німеччина хоче повністю відмовитися від викопного палива. Нам потрібна стратегія скорочення витрат газу. Наприклад, більше не повинні субсидуватися нові газові опалювальні системи, а інвестиції в теплоізоляцію будівель мають бути значно більшими», – поділився Габек планами німецького уряду.

Водночас він визнав, що Німеччина не зможе оперативно відмовитися від імпорту російського газу. «Незважаючи на всі зусилля, уряду Німеччини знадобиться ще трохи часу, оскільки стратегічні помилки останніх десятиліть не можна виправити за три тижні. Тому про ембарго на російський газ у найближчому майбутньому не може бути й мови», – визнав віцеканцлер.

У заяві катарської державної нафтогазової компанії QatarEnergy йдеться, що компанії з обох країн «відновлять та продовжать обговорення довгострокових поставок ЗПГ». Представник Міністерства економіки Німеччини у Берліні підтвердив, що угоду завершено. «Компанії, які прийшли до Катару (разом з Габеком – Z), тепер вступлять у перемовини щодо контракту з катарською стороною», – пояснив представник німецького уряду.