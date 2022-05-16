82-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:36 Росіяни продовжують атакувати пошкоджений і вже закритий міст через Дністровський лиман. Через обстріл уражено об'єкт туристичної інфраструктури – зруйновано будівлі, спалахнула пожежа. Згідно з попередньою інофрмацією, постраждало двоє дорослих, маленька дитина отримала важке поранення, інформує оперативне командування "Південь".

09:55 Офіс генерального прокурора України офіційно повідомив, що 14 травня російська армія застосувала проти захисників "Азовсталі" запалювальні снаряди з термітними шарами, котрі заборонено нормами міжнародного гуманітарного права. Температура горіння таких снарядів сягає 3000 градусів за Цельсієм; їх використовують для створення масових вогнищ пожежі. Прокуратура розслідує справу за фактами порушення законів та звичаїв війни.

09:34 Поточні висновки американського Інституту дослідження війни (в обережній тональності "правдоподібно"):

• Російські війська відмовилися від мети завершити широкомасштабне оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюму, зосередившись на спробі повної окупації Луганської області. Російське військове командування надасть пріоритет битві за Сіверськодонецьк, оточуючи його з півночі та півдня і блокуючи українські лінії постачання на сході в Донецькій області. Невдалі спроби Росії перетнути Сіверський Донець біля Кремінної можуть перенести російські операції з оточення далі на схід, ближче до Сіверськодонецька через Рубіжне, а не проводити ширше оточення по кількох напрямках. Російські війська, відповідно, припинять просування з Ізюму на Слов’янськ через повільні темпи наступальної операції там.

• У російських військ закінчилися боєздатні резервісти, що змушує російське військове командування об’єднувати солдатів із багатьох різних формувань, в тім числі приватних військових компаній та ополчення у нібито регулярні армійські підрозділи та морську піхоту. Через значні втрати живої сили російські приватні військові компанії формують зведені підрозділи з десантними елементами. Повідомляється також, що російська 810-та гвардійська морська піхотна бригада поповнює особовий склад моряками з кораблів. Новосформовані або перегруповані підрозділи навряд чи будуть ефективними в бою. Денатурація елітних десантних підрозділів найманцями вражає і буде найчіткішим свідченням того, що Росія вичерпала свої наявні боєздатні резерви живої сили.

• Російські війська зміцнюють оборонні укріплення в окупованих територіях на півдні України, це свідчить про те, що росіяни прагнуть закріпити постійний контроль у реґіоні.

08:53 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії – про російсько-українську війну і Білорусь:

• У продовження травневих військових навчань Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракет на полігонах на заході країни. Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує присутні там українські війська, і вони не зможуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі.

• Незважаючи на попередні припущення, донині білоруські сили не були безпосередньо залучені до конфлікту. Проте білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти та ракетні удари з Білорусі.

• Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує між підтримкою російського вторгнення а бажанням уникнути прямої військової участі з ризиком західних санкцій, української відплати та можливого невдоволення білоруських військових.

08:45 Зведення від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм. Російська авіація здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил республіки білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку. На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку та не допущення їх перекидання до Східної операційної зони. Продовжує зберігатися імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території російської федерації на зазначеному напрямку. На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку до Державного кордону України з російською федерацією. На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат. Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА “Орлан-10”. На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння, до авіації включно, з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції. На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противник не вів, намагався здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ. У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли наших підрозділів із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат у живій силі та техніці. Кількість уточнюється. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28), сім БпЛА оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети. Авіація Повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря, підтримувати бойові дії підрозділів наших військ та патрулювати повітряний простір України. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

00:07 Міністерство оборони опублікувало відео виходу 227-го батальйону 127-ої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ на ділянку державного кордону на Харківщині. Хлопці на відео йдуть до кордону з прикордонним стовпом у синьому і жовтому кольорах.