До батьків Софії

Мені написав колега з Варшави і попросив перекласти листа його брата. Він уточнив, що лист адресований цілком незнайомим людям, батькам дівчини з України, яка евакуювалася з Києва і її прихистили у домі його брата.

Я собі подумав, що цей приватний лист гідний того, щоб його опублікувати.

Я собі подумав, що це лише одне зі свідчень солідарного ставлення поляків до українців, які втратили свої помешкання, які тікають від жахіть російського вторгнення. Солідарного ставлення мешканців різних європейських країн. Країн на різних континентах.

Я перепитав автора листа, чи він дозволить його опублікувати, й одержав згоду.

Отож, пропоную його читачам Збруча, змінивши імена персонажів.

Таких листів могло би бути мільйони.

Мирослав Трофимук

Варшава, 10 квітня 2022 року

Шановні Панове,

Написати ці кілька слів – завдання не з легких. Навіть не знаю, як почати: чи зворот «Шановні Панове» відповідний у цій ситуації.

Але… що нині є відповідним?

Моє ім’я Шимон. Я поляк, мешкаю у Варшаві, маю прекрасну дружину Асю і двох чудових, хоча надмір пещених дітей, Аґату і Адама. Наш будинок розташований у підміській дільниці Б’ялоленка. Я займаюся продажем будівельних матеріалів – співпрацюю з фірмою Група польські склади будматеріалів. Маємо приватний будинок, подвір’я, засіяне зеленою травичкою, трьох котів і пса. Ми щасливі.

Раптом… вибухає війна. Війна у ХХІ столітті. Одразу за нашим кордоном, у найближчих сусідів. Я до останнього дня не вірив, що це може статися. Думав, що це блеф путіна. Помилився. Донині не можу цілком повірити.

Минають перші дні боїв. Люди з України починають приїжджати до Польщі. Утікають від ворога. То насамперед жінки і діти.

Недільний вечір. Читаю в інтернеті чергові жахливі новини і доходжу висновку, що я повинен прийняти біженців. Раджуся у тій справі з дружиною. Вона одразу відповіла мені згодою! Одразу повідомив про наше рішення відповідні органи влади міста Варшави. Минає декілька днів, але наш телефон мовчить. А у середу телефонує до мене дружина: є самотня дівчина, приїхала з України, нікого не знає у Польщі. Допоможемо? Звичайно, що так! Довго не роздумував.

Четвер, 3 березня. Їду на варшавський Східний вокзал. Висилаю на невідомий номер телефону свою фотографію – маю червону куртку, легко буде мене упізнати. У відповідь одержую фотографію симпатичної дівчини.

Усі поїзди спізнюються, цей теж… зимно… пам’ятаю, як нині: вагон номер 5… Чекаю і чекаю, починаю нервувати: кого зустріну? Чи добре робимо? Чи дамо собі раду? Врешті кажу сам до себе: «Ти нервуєш? А що повинна переживати та дівчина?!»

Чекаю.

Нарешті зненацька прибуває поїзд! Стою на відповідному місці, бо точно напроти мене відкриваються двері вагону номер 5 і виходить Софія.

*

Сьогодні 9 квітня. Минув заледве місяць з часу нашої першої зустрічі з Софією. Місяць, а нам видається, що вже минули роки!

Шановні Панове, я не зумію доладно описати своїх почуттів. А вони дуже важливі. Оповім Вам так, як уже після декількох днів спілкування розповів Софії.

Таке враження, ніби ми знайомі багато літ. Наче Софія наша близька родичка, яка приїхала нас відвідати і затрималася трохи надовше. І маю до Вас прохання: сприймайте це все так, як я. Нехай це буде природнім, нормальним… таким звичним… хай це буде власне наш спільний вислів правдивої людяності, у час, коли цілий світ шаліє.

І, прошу, не турбуйтеся про побутові справи Софії. Житлом, речами, грішми. То дрібниці. Софія стала членом нашої сім’ї і так будемо до неї ставитися. Знаю, що ви горді і що Вам буде складно з тим змиритися. Знаю, що мені навіть не випадає про це просити, бо добре розумію Вашу гордість. Але саме так буду чинити – не можу інакше, не зумію.

Моє життя триває у дуже швидкому темпі. Часом мені здається, що я персонаж з відеокліпу. Так було не завжди… поясню у наступних абзацах. І що важливо: я відповідаю за багатьох людей, які працюють на мене, для моєї фірми. Загалом понад 50 сімей. Намагаюся добре виконувати свою роботу. Встаю ранком, дивлюся в дзеркало і бачу себе. Не когось іншого. Може, для бізнесу це й не типове. Не знаю, чи є в Україні така приказка, але ми кажемо: «як маєш м’яке серце, то повинен мати твердий зад». Це власне про мене.

Півтора року тому помер мій батько. Мав тільки 66 років. Помер у лікарні, самотній, без нас. Ми не могли його відвідувати – то був час пандемії коронавірусу і різних пов’язаних з тим обмежень. У різних лікарнях провів цілий рік. Пережив кілька операцій; у ході найважчої вирізали йому пухлину на підшлунковій залозі разом із самою залозою, селезінку, дванадцятипалу кишку, шматок печінки і велику частину шлунку. Проте весь час боровся. Лікарі вважали, що буде жити. Він теж вірив. Проте програв, ми всі програли той бій. Причина проста: організм відторгнув з'єднання шлунка безпосередньо з кишечником без видалених органів. Цілий рік не припинялася внутрішня кровотеча. Тато мав слабе згортання крові. Парадокс: вилікувався від раку (не було метастазів), але тої великої перемоги не вистачило, щоби жив.

Мусите знати, що мій батько створив фірму, якою я тепер керую. Продаємо будівельні матеріали. Працюю в ній від 1998 року, від закінчення школи. Батько взяв мене на роботу, коли я не потрапив на бюджетне, державне навчання, і мусив піти на платне. Сказав тоді: «Добре, згода, але зароби сам на оплату навчання. Можеш працювати в мене». Так і почалося. Від найменшої оплати, з найнижчої посади. Через декілька років, у 2008 через важку фінансову ситуацію батько вирішив продати усі акції Групі польські склади будматеріалів. Тоді ми стали найманими працівниками, контрактовими менеджерами. Проте через близькі стосунки з тодішнім керівництвом Групи ПСБ ми мали значну самостійність і майже повну свободу прийняття рішень. Шлях, який обрав мій батько (уже тоді з моєю участю) надав нам велику фінансову підтримку, уможливлюючи досягнення високих позицій на варшавському ринку торгівлі будівельними матеріалами. З того часу не працювали на себе, але одержали недосяжні раніше можливості. Я дуже швидко призвичаївся до нової ситуації, а от батько, правду мовлячи, так і не зміг з тим змиритися… З часом моя роль у фірмі зростала. Я з усе більшим розмахом і все сміливіше творив нову торгівельну політику. Смерть батька пришвидшила перебирання функцій директора філії Групи ПСБ у Варшаві. Для мене це був блискавичний курс управління. Жодні курси ані стажування (а я їх закінчив немало) не спроможні дати такої ефективної підготовки до ролі шефа.

Тепер я маю довіру керівництва, здобуваю рекордні результати, крок за кроком здобуваю ринок. Зрештою, готувався до того упродовж всього часу своєї кар’єри.

Чому написав стільки про себе? У житті кожної людини є моменти, які визначають майбутнє, формують свідомість. Пришвидшують дозрівання. Спричинюють зміни. Активізують мозок і водночас відкривають очі. У моєму житті було два таких моменти: 24 квітня 2006 року народилася моя перша дитина, а 28 жовтня 2020 – смерть мого тата. Обидві ті події змінили моє життя, хоча кожна по-своєму.

Чи приїзд Софії до Польщі і наша з нею зустріч не така сама подія саме для неї?

Прошу Вас: потрактуйте це саме таким чином.

*

Я вражений ситуацією в Україні. Мій край пережив багато воєн. Ми відчули і німецький і російський чобіт. Більш як сотню років Польщі не було на карті. Наша історія просякла кров’ю. Ми – лінія розмежування поміж світовими наддержавами. Завершення другої світової війни стало для нас початком залежності від радянського союзу.

Через те насмілюся твердити, що розумію Ваші почуття. Маю право шанувати Вашу національну свідомість, яка так сильно дратує путіна, а разом з ним і більшість росіян. Вони заздрять Вам, так само, як упродовж років заздрили нам. Заздрять не лише з приводу економічних успіхів, але власне з приводу національної самосвідомості. І саме тому Ви переможете. Не відомо лише, коли це станеться і як багато крові ще буде пролито.

Ми, поляки, розуміємо це дуже добре. Кров просякла нашу землю назавжди. Моя рідна Варшава була знищена Гітлером – це була кара для поляків за Варшавське повстання у 1944 році. Залишилися одні руїни. А радянські війська стояли тоді на правому березі Вісли і вичікували, коли дурні поляки спливуть кров’ю у безнадійній боротьбі з німецьким окупантом. Так і сталося.

Проте війна закінчилася, а Варшаву ми дуже відбудували швидко. Тому що народ залишився. І Ви відбудуєте свій край.

*

Що ж, побачимося, як запанує мир! Не переживайте за дочку. Ми Ваша родина. Ми незнайомі, але одне знаємо напевно: Ви виховали прекрасну дочку!