Туристичний збір Івано-Франківської області суттєво зріс.

Туристичний збір Івано-Франківської області за 4 місяці 2022 року становить 5.7 млн грн. Це на 49% більше минулорічного показника.

“При цьому, однак, минулого року саме у квітні надходження були більшими на 225 тис. грн. Водночас вже маємо більші надходження, ніж за цілий 2020 р. (5.6 млн грн.) і 55% від річної суми надходжень у 2021 році” — повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОВА Віталій Передерко.

Найбільші надходження зафіксовані у таких громадах:

Поляницька ТГ - 3 160.11 тис. грн. (55,48% частки області).

Яремчанська ТГ - 848.82 тис. грн. (14,90%).

Івано-Франківська ТГ - 848.07 тис. грн. (14,89%).

Ворохтянська ТГ - 258.26 тис. грн. (4.53%).

Косівська ТГ - 128.72 тис. грн. (2.26%).

Вперше за багато часу Яремчанська громада випередила Івано-Франківську. Це результат зміни, а точніше диференціації ставки збору з січня 2022 року. Для порівняння: минулого року Яремчанська ТГ зібрала 218 тис. грн. за 4 місяці, а зараз майже 850 тис. грн. Івано-Франківська ТГ— 412 тис. грн. проти 848 тис. грн цього року.

Косівська ж громада повернулась у п'ятірку лідерів.