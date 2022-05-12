78-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:46 Головне управління розвідки Міністерства оборони зазначає: Росія не може повноцінно відновити боєздатність підрозділів, виведених із України. "Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва... Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу", – прокоментували у розвідці.

14:28 Фракцію "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді розпущено: у її складі залишилося менше 17 депутатів після втечі низки нардепів. Оголошення про розпуск фракції виголосив заступник голови ВР Олександр Корнієнко на засіданні у четвер.

14:07 Ватажок екстремістського руху "ДНР" Дєніс Пушилін відкинув ідею extraction для вояків на "Азовсталі": сказав, що не погоджується на "почесну капітуляцію".

13:54 Заступник голови російського радбезу Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що постачання зброї до України може спричинити конфлікт із НАТО і ядерну війну. "Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією. Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну", – пригрозив Медведєв.

13:37 Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін виступили зі спільною офіційною заявою, в котрій оголосили про своє рішення вступити до НАТО. "Фінляндія має подати заявку на членство в НАТО без зволікань. Ми сподіваємося, що кроки, котрі ми маємо здійснити всередині країни для цього рішення, вдасться зробити швидко, найближчими днями", – заявили лідери Фінляндії.

13:18 Військовослужбовець ЗСУ, депутат Запорізької міської ради В'ячеслав Зайцев опублікував у Facebook мапу з розміщенням на українських територіях активних абонентів російських мобільних операторів. Із ілюстрації випливає, що найбільше росіян стоїть під Ізюмом.

13:09 Ситуація на Луганщині значно погіршилася, заявив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. "Обстріли посилилися по всій лінії луганського фронту. Потужні бої тривають в Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька", – поінформував він. З його слів, росіяни дотримуються старої тактики – руйнують міста бомбами і тільки потім заходять на випалені землі. Під контролем ЗСУ – громади Сіверськодонецька, Лисичанська, Гірського і частина Рубіжного. "Білогорівка зараз стримує російську навалу, наші захисники вже двічі зруйнували понтонні переправи", – додав він.

12:36 Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна готова надіслати до України ще партію пострадянських танків. Натомість чехи сподіваються отримати із Німеччини "Леопарди".

12:15 Унаслідок нічного авіаудару по Новгород-Сіверському загинуло троє людей, чотирнадцять осіб отримали поранення. Зі слів голови громади Людмили Ткаченко, один із поранених перебуває у критичному стані. "Цілями ворога були школи, водночас різною мірою пошкоджені будівлі, розташовані поряд, – приміщення РДА, будинок культури, лікарня, гуртожиток медколеджу та інші", – прокоментувала вона.

12:02 У військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю пролунав вибух; є загиблий і постраждалі, повідомляє tass.ru. У той момент військові нібито розвантажували боєприпаси.

11:50 Військово-цивільна адміністрація Луганщини повідомляє, що вся область втратила доступ до водо- та електропостачання. Переважну більшість об'єктів критичної інфраструктури знищено повністю. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли, прокоментував голова військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

11:33 Британська розвідка зазначає у щоденному зведенні, що відхід росіян із Харківщини є наслідком початкових прорахунків РФ: командування ворожої армії розраховувало на лояльність населення. Тамтешні російські групи були виснажені боями і тепер відходять під тиском мобільних і сильно мотивованих українських загонів. Королівська розвідка вважає, що після перегрупування росіяни не повернуться сюди, а висунуться ближче до Донбасу прикривати ізюмський керунок.

11:12 Телекомпанія CNN оприлюднила відео, як російські солдати застрелили двох беззбройних мирних жителів на Київщині. Це сталося після відходу росіян з-під столиці у березні. На кадрах видно п'ятьох російських солдатів, які намагаються проникнути в приміщення автосалону, стріляючи по замках і розбиваючи шибки. Власника станції і ще одного співробітника обшукали, а потім відпустили. Пізніше росіяни підійшли до чоловіків ззаду і відкрили вогонь.

10:57 Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна вирішила вступати до НАТО, бо позаблоковість, попри запевнення РФ, не є ґарантією безпеки у реґіоні. "Я б відповів, що вони підштовхнули до цього самі. Нехай подивляться у дзеркало", – сказав Нііністьо, згідно з повідомленням Yle.

10:47 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 26 650 осіб, танків – 1195 од., бойових броньованих машин – 2873 од., артилерійських систем – 534 од., РСЗВ – 191 од., засобів ППО – 87 од., літаків – 199 од., гелікоптерів – 161 од., автомобільної техніки – 2019 од., кораблів /катерів – 13 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 од., спеціальної техніки – 41 од., крилатих ракет – 94 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Курахівському напрямку. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 8 од., бойових броньованих машин – 17 од., артилерійських систем – 6 од., РСЗВ – 6 од., автомобільної техніки – 22 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 8 од., кораблів /катерів – 1 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:

99,6% танків (з них 7,1% за минулий тиждень),

99,1% бойових броньованих машин (з них 6,4% за минулий тиждень),

33,4% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

60,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

67,1% гелікоптерів (з них 2,5% за минулий тиждень).

09:45 Росіяни завдали авіаударів по Новгород-Сіверському на Чернігівщині. “Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки”, – повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

09:24 Російські війська завдають масованих обстрілів по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині. "На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду – з "Ураганів". Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську", – повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Через обстріли одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

09:05 США обмежують обмін даними з Україною, щоб запобігти більш масштабній війні, пише Washington Post. Щоб уникнути посилення напруги у відносинах між Вашингтоном та Москвою, американська адміністрація розробила керівництво з обміну розвідданими, яке встановлює дві широкі заборони на види інформації, якою США можуть ділитися з Україною.

По-перше, США не можуть надавати детальної інформації, яка б помагала вбивати представників російського командування. До цієї категорії потрапляють, зокрема, начальник Генштабу збройних сил Валєрій Герасімов та міністр оборони Сєргєй Шойгу.

Друга категорія стосується будь-якої інформації, яка допоможе Україні атакувати російську ціль за межами українських кордонів, сказали співрозмовники видання. Це правило частково існує для того, щоб США не стали стороною атак, які Україна може зробити на території Росії.

Сполучені Штати ділитимуться інформацією про місцеперебування об'єктів командування й управління, оскільки це може допомогти Україні у її власній обороні, але не повідомлятимуть, що конкретного російського генерала помітили в певному місці, щоб допомагати Україні завдати по ньому удару.

08:51 Російські війська завдали ракетного удару по міста Лозова на півдні Харківської області. “У результаті ракетних обстрілів було вщент знищений склад сільгосппродукції на території громади. Одна цивільна людина загинула”, – поінформував міський голова Лозової Сергій Зеленський.

08:37 Генштаб ЗСУ інформує у ранковому зведенні:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей і утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконання завдань з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої Держави з території білорусі. На пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби фсб, а також підрозділи збройних сил російської федерації. Крім того, російські окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів у Городнянському районі Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області. На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи. З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив до визначеного району близько 300 одиниць озброєння та військової техніки. На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька. На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії . Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території російської федерації у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх. На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове. На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії. В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів. На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню. На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення. На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ. З метою виявлення змін у положенні Сил оборони противник веде повітряну розвідку, зокрема і з використанням БпЛА. Крім того, на Миколаївському напрямку у районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ. На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів та демонстраційні дії з метою сковування дій наших військ. На Бесарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів та одну зенітну установку противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БпЛА типу “Орлан-10”. Противник зазнає втрат і на інших напрямках.

00:45 Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав рішення про ленд-ліз "важливим і навіть історичним". "Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні... І це не випадковість, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу та право на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка становить для Європи не меншу загрозу, ніж була 80 років тому. Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони. Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно", – сказав Зеленський.