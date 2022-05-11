«ZERNO» дасть онлайн концерт з бомбосховища, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

 

13 травня о 20:00 відбудеться онлайн концерт з бомбосховища гурту «ZERNO». Як повідомили організатори Український Мистецький Фронт, під час концерту збиратимуть кошти для потреб Збройних Сил України.

 

 

Група грає у жанрах інді-рок, інді-поп, поп-рок. Заснована у 2015 році в Житомирі.

Склад: музика/тексти/акустична гітара/клавіши/вокал - Максим Козловець; бас-гітара - Віктор Невмержицький; віолончель - Дмитро Гончарук; електро-гітара - Данило Бусилков; барабани - Кирило Болдирев.

 

Онлайн трансляцію можна буде переглянути Фейсбук-сторінці Українського Мистецького Фронту: https://www.facebook.com/topmediacom

 

Посилання для пожертв:

 

https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

 

https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv

 

PayPal:

 

AFofUkraine@gmail.com

 

Нагадаємо, Мистецький фронт України був заснований у березні 2022 року львівським музикантом і організатором Сергієм Федорчуком та власником київського агентства Top Media Communication Ольгою Чертковою. Музиканти з різних міст України об’єднуються для благодійних виступів на підтримку Збройних Сил України. Під час заходів звучить музика різних форматів – класична, електронна, джаз, рок та блюз.

Вже проведено 22 концерти українських музикантів.

Зібрані кошти надходять на рахунок громадської організації Міжнародна асоціація художників; потім їх перераховують на потреби загону спеціальних операцій «Азов».

11.05.2022

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