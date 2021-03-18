Кравчук змінив свою опінію про подачу води в Крим.

 

Голова української делеґації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук усвідомив: відповідальність за ситуацію з водою в Криму, згідно з міжнародним правом, несе окупант.

 

Про це Кравчук сказав у інтерв’ю "Радіо Свобода". Раніше він допускав можливість подачі води на півострів з боку України.

 

 

"Зараз я бачу, що Крим хочуть перетворити на військову базу і вже введений Крим в систему Російської Федерації, став одним з округів, то тепер за все несе відповідальність Росія. І Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія", – сказав Кравчук.

 

Перший президент також допускає, що питання води у Криму буде загострюватися і надалі, та не виключає, що Росія робитиме спроби отримання води з материкової України шляхом атак.

 

"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь – цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. Це можливо. Але примусити у такий спосіб Україну постачати воду – нічого не вийде", – заявив Кравчук.

 

Раніше голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, Леонід Кравчук стверджував, що воду в анексований Крим "можна дати в разі гуманітарної катастрофи".

 

18.03.2021

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