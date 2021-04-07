Кравчук готовий воювати: Я буду стріляти сучого сина!

 

Голова української делеґації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Росія не готова до широкомашстабної війни. Водночас, сам Кравчук заявив про те, що він зі зброєю готовий протистояти ворогу.

 

Про це Кравчук сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

"Я виходжу з того, що від Росії можна чекати чого завгодно. Вона непередбачувана. Ніхто, наприклад, не очікував, що почнеться агресія проти України на Донбасі, що буде реалізована мрія Росії про анексію Криму, але це сталося дуже швидко. Ми опинилися перед фактом, бувши неготовими до таких сценаріїв. У будь-якій ситуації ми повинні виявляти спокій і переконаність у тому, що ми не самі. Мене радує, що в Європі та США офіційно заявили, що сам на сам Україна з Росією не залишиться", – сказав Кравчук.

 

"Думаю, Росія не готова до широкомасштабної війни, у неї багато внутрішніх проблем. Путін добре знає, чим все це може закінчитися для нього і для Росії. Правда на боці України, і ми вже не ті, що були 7 років тому. Мільйони людей встануть на захист своєї країни. І Росія розуміє, що Україна – це не якась маленька держава, а держава, яка взяла на себе перший удар. Коли я сьогодні спілкувався з Вашингтоном, там промайнула така думка: Росія воює не проти України, вона воює проти демократії, цивілізації", – додав Леонід Макарович.

 

Кравчук певен, що при найгіршому сценарії Україну візьмуться захищати мільйони громадян.

 

"Правда на стороні України. І ми вже не ті, що були навіть сім років тому. Я знаю багато своїх друзів, які кажуть: "Будь за що я буду захищати свою землю". Я вам також кажу: я буду захищати свою землю, незважаючи на вік", – запевнив голова української делеґації.

 

Леонід Кравчук підтвердив, що має вдома вогнепальну зброю. 

 

"Я буду стріляти до останнього, поки у мене руки будуть тримати зброю, поки буду бачити ворога. Я його, сучого сина, до себе на поріг не запрошував, – він прийшов сам! Я його вб'ю, як тільки він з'явиться!", – сказав Кравчук.

 

07.04.2021

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