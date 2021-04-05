Україна призупинила участь у політичній підгрупі ТКГ.

 

Українська делегація не братиме участі в переговорах політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, поки ОБСЄ не виключить звідти так звану "експертку" Маю Пирогову.

 

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

 

 

"Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, доки Гайді Грау не доб'ється виключення її з переговорного процесу. Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено", – наголосив Кравчук.

 

Він додав, що не знає, чи з'явиться Пирогова на наступному засіданні, оскільки Росія й ОРДЛО повідомили, що Пирогова захворіла і поки що не може бути присутньою на консультаціях.

 

17 березня українська сторона в ТКГ вдруге відмовилася від роботи через присутність на переговорах "представниці" ОРДЛО – Маї Пирогової, яку засудили в Україні за тероризм і яка не входить до групи.

 

05.04.2021

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