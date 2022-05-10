Український джаз їздить з гастролями заради благодійної мети.

Українські джазові музиканти виступатимуть з концертами по декількох містах України у травні, зокрема в Івано-Франківську та Тернополі. Команда наприкінці квітня уже мала такий концерт задля культури і благодійності у бомбосховищі Львова.

Для слухачів гратимуть одні з найвідоміших джазових музикантів нашої країни, а саме:

Павло Ільницький - вокал. Музикант, співак, театрознавець та актор.Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка (спеціальність – "театрознавство"), а також aрхіваріус та актор Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса.

Деніс Аду - труба. Його вважають джазовим генієм. Денісу вдалось отримати премію Do#Dж Junior’09 і стати бажаним гостем на різноманітних фестивалях, зокрема на Koktebel Jazz Festival та Leopolis Jazz Fest.Музика Аду — гарний приклад українського джазу під американським впливом, розкішне мистецтво, на яке зараз полюють колекціонери на заході.

Микола Кістеньов - контрабас. Випускник Київської консерваторії ім. П.І.Чайковського. Лауреат міжнародних конкурсів. Працює з найкращими джазовими музикантами.

Олександр Малишев - фортепіано. Клавішник, аранжувальник, педагог, один з найбільш різнопланових піаністів України. Останнім часом співпрацює з Денніс Аду квінтет, Денніс Аду септет, Bitlo, Impressions, Nymph, 3d Mambo project, є регулярним учасником Jazz Kolo, а також дає сольні концерти-лекції.

Ярослав Борис - барабани. активний учасник багатьох джазових та авторських проектів, учасник Leopolis Jazz Fest, барабанщик на концерті за участі Chuck Wansley.





Концерти відбудуться у:

Івано-Франківську 20 травня о 17.00 год. у Івано-Франківській обласній філармонії (Леся Курбаса, 3);

Тернополі 21 травня о 18.00 год. у локації Na пошті (Коперника, 4);

Вінниці 22 травня о 18.00 год. на локації CHERDAK (Соборна, 24);

Ужгороді 28 травня о 18.00 год. у Закарпатській обласній філармонії (Театральна, 10)

Придбати квитки можна на сайті https://concert.ua

Зібрані коштів перенаправлять на благодійність.