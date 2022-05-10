В очікуванні результату

Коли хочеться все й одразу, треба пам'ятати «Festina lente» і вміти грати в довгу. Хоча в нашому випадку грою тут і не пахне

Міжнародне тижня

Візити найвисокоповажніших осіб планети в Україну стали до непристойності звичними. Протягом кількох годин Володимир Зеленський встигає зустрітися з прем’єрами Хорватії та Канади, спікерами німецького та норвезького парламентів, а Олена Зеленська гуляє Ужгородом з першою леді Сполучених Штатів. Щоб урізноманітнити таку "рутину", канадського прем'єра Трюдо залучили до нагородження українських героїв, серед яких був і легендарний пес-сапер Патрон, що неввічливо обгавкав канадця.

Поки прості смертні розчулено спостерігали за цим дійством, глави держав G7 видали спільну заяву, у якій зобов’язалися продовжувати оборонну, економічну й гуманітарну підтримку України, посилювати тиск на росію й об’єднуватися задля перемоги свободи в Європі та світі. У підсумковому документі, оприлюдненому на офіційному сайті Білого дому, зокрема, йшлося:

"Своїм вторгненням та діями в Україні ще з 2014 року Росія порушила міжнародний порядок, заснований на правилах, зокрема Статут ООН, створений після Другої світової війни, щоб позбавити наступні покоління лиха війни".

Такою ж протокольною мовою лідери G7 запевнили президента України, який також долучився до перемовин, "у цілковитій солідарності й підтримці мужнього захисту Україною свого суверенітету й територіальної цілісності, а також її боротьби за мирне, процвітаюче й демократичне майбутнє в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Що конкретно стоятиме за фразою про постійну готовність "взяти на себе подальші зобов’язання, щоб допомогти Україні забезпечити її вільне й демократичне майбутнє, щоб Україна могла захистити себе зараз і стримувати майбутні акти агресії", стане відомо згодом, коли після повторення ленд-лізу буде згадано про план Маршала.

Переселенці тижня

До Польщі виїхали 3 056 826 українців, до Румунії — 825 874, до Угорщини — 530 157, до Молдови — 447 604, до Словаччини — 379 447. За даними управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на початок травня Україну залишили 5 563 959 осіб.

В ООН також оперують цифрами зі східного і північного напрямків. Влада РФ і Білорусі стверджує, що до них приїхали з України 681 156 осіб в РФ і 25 002 в Білорусь. Про три сотні українців на західному узбережжі Тихого океану розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вивезених наших співвітчизників поселили в будівлях, які нагадують щось середнє між гуртожитком та готелем, не забезпечують речами та не видають грошей, тому в них немає можливості вийти на зв’язок. Документів у людей, які зараз перебувають у віддаленому районі міста Находка, також нема.

Про повернення наших співвітчизників з Європи говориться багато, і соціологи тішать даними про те, що громадяни України у переважній більшості планують повернутися додому після перемоги. Про майбутнє українців, яких росіяни вивезли в Находку та інші Богом і людьми забуті місця, варто задуматися на найвищому рівні. І коли станеться те, про що любить говорити офіційний Київ — керівництво РФ стане перед міжнародним трибуналом, про депортованих, а перед тим викрадених людей треба згадати.

Довколарелігійне тижня

У Верховній Раді, Кабміні, Офісі президента періодично згадують проблему існування в Україні Церкви московського патріархату — а згадавши, переходять у режим "вирішення питання не на часі". На периферії мають свою візію, і перше міський голова Конотопа на Сумщині заборонив своїм рішенням діяльність «московського патріархату», потім таке саме сталося в Броварах на Київщині. Процес пішов, як казав перший і останній президент СРСР, і релігієзнавці-конфліктологи стримано лякають наслідками ініціатив міських голів.

Крім юридично небездоганних рішень мерів, існує й "ініціатива знизу" — у Львові невідомі залили монтажною піною вхідні двері храму Святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви Московського патріархату, а на стінах церкви написали "дім путіна" і "русня не люди". У спокійніші часи "прогресивна громадськість" з приводу такого атентату зворохобилася б і страшила б тих, хто бризкав піну, ймовірністю нападу того, кого згадали у церковному графіті. Зараз війна, і росіяни завдали авіаудару по Свято-Успенській лаврі (місто Святогірськ Краматорського району Донецької області). Храм належить УПЦ (МП), там розташований притулок для біженців, семеро з яких постраждали від бомбардування.

Для ліквідації московського патріархату в Україні росіяни з бомбами роблять набагато більше, ніж невстановлені, озброєні балонами з монтажною піною.

Арештант тижня

Персонажі на кшталт Киви, Шуфрича чи Медведчука можуть використовуватися як апоморфін, але ефективнішими вони є в ролі індикаторів ефективності української правоохоронної системи. Анатолій Шарій до калібру згаданих особин не дотягує, але факт його існування поза межами пенітенціарного закладу викликає роздратування навіть у людей із мінімально низьким порогом гидливості. Вирішити клопіт з Шарієм взялися в Іспанії, куди колишнього журналіста-блогера і перманентного скандаліста занесла доля. За запитом українських правоохоронців, які підозрюють цього громадянина у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями ККУ: ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) іспанська поліція затримала Шарія.

Багатопрофільні експерти пророкують, що доправити іспанського арештанта на історичну батьківщину — справа кількох тижнів. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася не до поліфункціональних балакунів, а до представників влади всіх рівнів: "Прошу всіх збавити темп, позбутися зайвих емоцій. Так, я зараз кажу про затримання на території Іспанії Шарія. Офіс генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт. Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушенні рівноправності громадян".

Зараз Шарій під домашнім арештом в Іспанії може приміряти на себе образ Дмитра Фірташа, якого з Австрії не може депортувати аж ціле американське ФБР. Українські компетентні органи на прикладі цього пропагандиста можуть довести свою профпридатність.